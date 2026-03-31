Disponibilizări la TCE Ploiești. Plan de reorganizare

Planul de reorganizare și restructurare al SC Transport Călători Express a fost aprobat, marți, 31 martie, de Consiliul Local Ploiești. Pentru anul 2026, TCE își propune reducerea numărului de angajați de la 798 la 770, dar și diminuarea cheltuielilor salariale cu aproximativ 2,6 milioane de lei.

Aleșii locali au aprobat, marți, 31 martie, un nou plan de reorganizare și restructurare pentru SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești.

O măsură similară a fost adoptată și anul trecut, când numărul de posturi a fost redus cu 42 (aproximativ 5%). Astfel, de la 863 de angajați s-a ajuns la 798 de persoane la finele anului 2025.

Pentru anul 2026, TCE Ploiești propune continuarea reducerii personalului, astfel încât, până la finele acestui an, numărul angajaților să ajungă la 770. Această măsură ar conduce la o diminuare a cheltuielilor de personal cu aproximativ 2,6 milioane de lei.

Reducerea cheltuielilor cu peste 3,8 milioane de lei

Pe lista măsurilor pentru diminuarea cheltuielilor, TCE a inclus și reanalizarea planului de pază, respectiv reducerea contractului, ceea ce ar genera economii de aproximativ 150.000 de lei.

Totodată, potrivit noului program de transport, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, economia estimată pentru acest an este de 1,1 milioane de lei.

În total, în 2026, se estimează o reducere a cheltuielilor la TCE de aproximativ 3.850.000 de lei.

Debite, penalități și pierderi financiare

La data de 31 decembrie 2025, societatea de transport a înregistrat o pierdere de peste 13,7 milioane de lei.

În prezent, TCE Ploiești are în derulare două eșalonări la ANAF, suma totală de plată fiind de peste 75,8 milioane de lei. Dintre acestea, 47,8 milioane de lei trebuie achitate în 2026, iar alte 27,9 milioane de lei până la data de 15 noiembrie 2030.

De menționat este că, potrivit documentelor anexate la proiectul de hotărâre aprobat, neachitarea datoriilor scadente în 2026 reprezintă „un risc major de insolvență” pentru societatea de transport.

