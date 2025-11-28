Ce concerte vor avea loc la Ploiești la deschiderea Târgului de Crăciun

Deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor vor avea loc la Ploiești, sâmbătă, 29 noiembrie. În acest weekend, nu vor lipsi nici concertele.

- Publicitate -

Deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor la Ploiești vor avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18.00, în centrul municipiului, pe esplanada Palatului Administrativ.

Copiii vor fi cei care vor apasa „butonul magic” pentru a da startul oficial sărbătorilor de iarnă la Ploiești.

- Publicitate -

„Seara continuă cu concerte live: Andres Chiriac și Raluka. Duminică, 30 noiembrie, de la ora 19.00, atmosfera de sărbătoare e dusă mai departe de Charlene, Amme și Zdob și Zdub”, a precizat Primăria Ploiești.

Restricții de trafic în zona centrală din Ploiești

Reamintim faptul că, sâmbătă, traficul rutier va fi restricționat, sâmbătă, în intervalul 17.30 – 21.00.

Circulația va fi oprită pe Bulevardul Republicii, porțiunea cuprinsă între str. Vasile Milea și str. Gheorghe Lazăr, și pe strada C. D. Gherea, pe tronsonul B-dul Republicii – str. Basarabilor. (Detalii AICI)