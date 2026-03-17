- Publicitate -
Observatorul Prahovean

Noi scumpiri la carburanți. Motorina a depășit 9,2 lei la OMV și Rompetrol

Marius Nica
benzinarii statie alimentare carburanti
foto caracter ilustrativ

În această dimineață, șoferii au avut din nou o surpriză neplăcută: stațiile de carburanți au afișat prețuri mai mari la pompă.

- Publicitate -

Astfel, un litru de motorină se vinde la prețuri cuprinse între 9,08 și 9,11 lei/litru la Petrom, între 9,08 și 9,24 lei/litru la Rompetrol și între 9,21 și 9,24 lei/litru la OMV.

Un litru de benzină se vinde la prețuri cuprinse între 8,60 lei la Petrom și 8,76 lei la Rompetrol.

- Publicitate -

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, carburanții s-au scumpit, în România, în medie, cu aproximativ un leu.

Deși ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că guvernul pregătește mai multe măsuri pentru a pondera scumpirea carburanților, ministrul de Finanțe, premierul și președintele Nicușor Dan au exclus scenariul reducerii accizelor.

Reamintim că, în această perioadă, singura rafinărie funcțională din rRomânia, Petrobrazi, și-a redus producția de carburanți din cauza unor lucrări de mentenanță.

- Publicitate -

Rafinăria Petromidia este închisă pentru revizie, iar Petrotel Lukoil nu funcționează din cauza sancțiunilor impuse de SUA.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -