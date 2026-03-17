Noi scumpiri la carburanți. Motorina a depășit 9,2 lei la OMV și Rompetrol

În această dimineață, șoferii au avut din nou o surpriză neplăcută: stațiile de carburanți au afișat prețuri mai mari la pompă.

Astfel, un litru de motorină se vinde la prețuri cuprinse între 9,08 și 9,11 lei/litru la Petrom, între 9,08 și 9,24 lei/litru la Rompetrol și între 9,21 și 9,24 lei/litru la OMV.

Un litru de benzină se vinde la prețuri cuprinse între 8,60 lei la Petrom și 8,76 lei la Rompetrol.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, carburanții s-au scumpit, în România, în medie, cu aproximativ un leu.

Deși ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că guvernul pregătește mai multe măsuri pentru a pondera scumpirea carburanților, ministrul de Finanțe, premierul și președintele Nicușor Dan au exclus scenariul reducerii accizelor.

Reamintim că, în această perioadă, singura rafinărie funcțională din rRomânia, Petrobrazi, și-a redus producția de carburanți din cauza unor lucrări de mentenanță.

Rafinăria Petromidia este închisă pentru revizie, iar Petrotel Lukoil nu funcționează din cauza sancțiunilor impuse de SUA.