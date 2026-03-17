Stâlp Electrica în pericol să cadă peste o gospodărie în Albești Paleologu: „Au venit, au făcut poze și au plecat”

De luni bune o familie din Albești Paleologu trăiește cu teama că un stâlp al Electrica ar putea să se prăbușească peste locuință. În ciuda sesizărilor făcute, nu a fost luată nicio măsură concretă.

Vă reamintim că la începutul lunii martie un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste o mașină în zona centrală a Ploieștiului, pe strada Rudului.

Cele două situații, din Ploiești și de la Albești Paleologu, par trase la indigo: stâlpii nu sunt pe domeniul public, ci în curțile oamenilor, reclamațiile cu privire la degradarea lor au fost ignorate lungi perioade de timp, iar pericolul este evident.

În cazul familiei din Albești Paleologu, care locuiește pe strada Bisericii la numărul 16V, autoritățile împreună cu Electrica încă mai pot interveni în timp util. Deși este înclinat vizibil, iar la baza lui a apărut o surpare, o intervenție promptă ar putea diminua pagubele.

„Am un stâlp în curte care stă să se prăbușească, fiind un mare pericol pentru noi cei din propria gospodărie cât și pentru vecini.

Am făcut sesizări peste sesizări la cei de la Electrica, au venit la fața locului au văzut stâlpul în cauză, au făcut un raport și atât. Menționez că gospodăria mea este legată la stâlp.

Poate cei de la Electrica vor veni să-l schimbe sau să-l consolideze înainte să fie prea târziu.

Au venit pe 19 sau 20 februarie, au făcut un raport, au făcut poze și mi-au transmis că <<se vor ocupa>> numai că, la aproape o lună după, nicio schimbare.

Am un copil mic, vecinii mei, la fel, au copii mici. Dacă se va prăbuși peste noi, cine răspunde, cine plătește?” ne-a declarat femeia în curtea căreia se află stâlpul.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere cu privire la această situație Distribuție Energie Electrică România.