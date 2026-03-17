Două incendii violente azi noapte în Prahova. O femeie a murit

Pompierii prahoveni au intervenit noaptea trecută în două localități din Prahova pentru stingerea unor incendii violente care au cuprins locuințele oamenilor.

Incendiu la Homorâciu

Primul incendiu a izbucnit în jurul orei 01.00 la o casă din satul Homorâciu din comuna Izvoarele.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de stingere, atât de la Garda de Intervenție Măneciu, cât și de la Detașamentul Vălenii de Munte, acționând în total 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Incendiul s-a manifestat generalizat la nivelul locuinței, însă, din fericire, nu au fost surprinse persoane în interior.

Cauza incendiului

Pompierii au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea focului, reușind să împiedice extinderea acestuia.

La finalizarea intervenției, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.

Incendiu în Nucșoara de Jos. O femeie a murit

Cea de-a doua intervenție s-a desfășurat în comuna Posești, sat Nucșoara de Jos, unde a fost semnalat, în jurul orei 03:40, un incendiu la o locuință, existând suspiciunea că o persoană ar putea fi surprinsă în interior.

La locul solicitării au fost mobilizate mai multe echipaje de stingere din cadrul Gărzii de Intervenție Măneciu, Detașamentului Vălenii de Munte și Punctului de Lucru Lipănești, acționând, și în acest caz, 4 autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Incendiul sa-a manifestat violent, cuprinzând atât locuința, cât și anexele gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați.

Concomitent cu operațiunile de stingere, a fost constituită o echipă de căutare-salvare pentru identificarea unei posibile victime.

Din nefericire, în interior a fost găsită o femeie în vârstă de 85 de ani, decedată, prezentând arsuri severe.

Cauza incendiului din Nucșoara de Jos

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind jarul sau scânteile provenite de la o sobă cu acumulare de căldură.

Recomandările ISU Prahova

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, pompierii recomandă cetățenilor să acorde o atenție deosebită instalațiilor electrice, folosind doar cabluri și echipamente conforme și în stare bună de funcționare.

De asemenea, este esențială verificarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum, precum și evitarea lăsării focului nesupravegheat. Materialele combustibile nu trebuie amplasate în apropierea surselor de căldură, iar utilizarea sobelor trebuie făcută cu respectarea strictă a normelor de siguranță.

Respectarea acestor măsuri simple poate face diferența între un incident minor și o tragedie.