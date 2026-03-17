Războiul din Iran și propagandă online: rețelele care l-au susținut pe Călin Georgescu răspândesc frică și mesaje antioccidentale

Războiul din Iran este folosit intens în mediul online pentru a induce panică, polarizare și neîncredere în instituțiile occidentale, inclusiv în România, arată o analiză realizată de Qriton Technologies publicată de context.ro.

Potrivit cercetării, care a analizat peste 70.000 de postări publicate la nivel global în perioada 27 februarie – 6 martie 2026, conflictul din Orientul Mijlociu a devenit un pretext pentru propagarea unor narațiuni antioccidentale și pro-autoritare.

Autorii analizei, cercetătorii Andra Martinescu și Marius Dima, arată că aceleași rețele online care l-au susținut anterior pe Călin Georgescu sunt implicate acum în amplificarea acestor mesaje.

Mai mult de jumătate dintre postările analizate sunt legate de rețele de amplificare asociate propagandei ruse, inclusiv subrețele multilingve precum Rybar, InfoDefense sau Node of Time.

Scopul acestora este de a genera emoții puternice precum frică, furie și nemulțumire și de a diviza opinia publică.

Cum sunt propagate mesajele în România

Un exemplu concret identificat în raport este un videoclip postat pe TikTok, în care autorul afirmă că „susține Iranul” și critică situația din România. Clipul a fost redistribuit rapid pe cel puțin 14 conturi și a adunat peste 155.000 de vizualizări într-un timp scurt.

Potrivit analizei, materialul a fost preluat de conturi afiliate explicit lui Călin Georgescu, dar și de conturi religioase, suveraniste sau de tip rețea (conturi multiple, aparent false), ceea ce indică o acțiune coordonată de amplificare.

„Datele arată o infrastructură care injectează același conținut în platformă prin valuri repetate și suprapuse de amplificare”, notează cercetătorii.

Sincronizare cu propaganda rusă

Analiza evidențiază și o sincronizare între canale de propagandă rusești și amplificatori din România. De exemplu, articole publicate de influenceri premiați de Sputnik sunt preluate rapid de site-uri și rețele locale, contribuind la răspândirea unor narațiuni favorabile Iranului și critice la adresa Occidentului.

În unele cazuri, Iranul este prezentat drept „victimă”, iar responsabilitatea pentru escaladarea conflictului este mutată către SUA sau aliații occidentali.

Manipularea algoritmilor

Raportul Qriton Technologies indică existența unor mecanisme de manipulare a algoritmilor platformelor sociale, prin distribuirea coordonată și repetată a aceluiași conținut pe mai multe conturi.

Această tactică permite ca mesajele să devină virale într-un timp foarte scurt, crescând artificial vizibilitatea și influența lor în spațiul public online.

