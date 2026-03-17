Liceenii din Câmpina, față în față cu 15 companii la NextStep Summer Intern Fair

Pe 1 aprilie 2026, la Casa Tineretului din Câmpina, va avea loc NextStep Summer Intern Fair, un eveniment de orientare profesională dedicat elevilor de liceu.

Târgul este organizat de clubul NextStep, fondat de patru elevi ai Colegiului Național „Nicolae Grigorescu”.

Între orele 09:00 și 14:00, aproximativ 15 companii din domenii precum IT, business, marketing, medicină și producție își vor prezenta activitatea în fața liceenilor, iar ulterior participanții vor putea discuta direct cu specialiștii și vor putea aplica pentru experiențe de tip job shadowing.

Organizatorii spun că evenimentul își propune să îi ajute pe tineri să înțeleagă mai bine ce presupun diferite profesii și să ia decizii mai informate privind viitorul lor educațional și profesional.

Participarea este deschisă tuturor elevilor de liceu interesați, iar înscrierile și programul complet sunt disponibile pe site-ul oficial next-step.school.