Val de ploi în Prahova. Lapoviță și ninsoare la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o nouă atenționare meteo de ploi însemnate. La munte, în Prahova, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Prahova se află, până duminică, ora 20.00, sub o nouă informare meteo de ploi importante cantitativ. La munte, în Prahova, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în zona de munte de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h. Vremea se va răci vineri (28 noiembrie) în sud-est”, potrivit ANM.

Cod galben de ploi în Prahova

În intervalul 28 noiembrie, ora 10.00 – 29 noiembrie, ora 10.00, Prahova se află sub cod galben de ploi însemnate cantitativ.

Cum va fi vremea la Ploiești

Potrivit ANM, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

Valul de ploi și vremea rece își vor face simțită prezența inclusiv în weekend. Temperaturile maxime se vor menține la 9 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor fi de 6… 8 grade Celsius.