Aprinderea luminițelor la Ploiești se amână din cauza vremii. Primăria Ploiești a anunțat că evenimentul se mută duminică, 30 noiembrie, din cauza vremii nefavorabile.

Astfel, deschiderea „Republicii lui Moș Crăciun” și aprinderea luminițelor se mută duminică, 30 noiembrie, ora 18.00 , din cauza codului galben de ploi. Concertele programate sâmbătă vor avea loc luni, 1 decembrie.

„Deoarece municipiul Ploiești intră sub incidența unui cod galben de ploi însemnate cantitativ, în intervalul 28-29.11.2025, municipalitatea a decis decalarea cu o zi a festivităților dedicate deschiderii Târgul de Crăciun din Ploiești – Republica lui Moș Crăciun.

Astfel, Târgul de Crăciun din Ploiești – Republica lui Moș Crăciun – își va deschide porțile duminică, 30 noiembrie 2025, la ora 18.00, pe esplanada Palatului Administrativ, unde este prezent și bradul de Crăciun și de unde vor fi aprinse luminile de sărbătoare în tot orașul.

Începând cu ora 19.00, ploieștenii sunt invitați la concerte de muzică live, susținute de către Charlene, Amme și Zdob și Zdub, care vor aduce muzică bună și voioșie în fața publicului ploieștean.

Atmosfera de poveste a Târgului de Crăciun din Ploiești va continua și luni, 01 decembrie a.c., de Ziua Națională a României, când artiștii Andres Chiriac și Raluka, vor fi prezenți, de la ora 18.00, pe scena evenimentului, spre încântarea tuturor celor sosiți să se bucure de feeria luminițelor de iarnă.

Moș Crăciun vine sigur la Ploiești deoarece aici este republica lui!

Vă invităm să trăim împreună momente unice pline de frumusețea și bucuria acestei perioade mult așteptate din an!”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții Primăriei Ploiești.