Trafic restricționat în zona centrală din Ploiești la aprinderea luminițelor

Traficul rutier va fi restricționat, sâmbătă, în anumite intervale orare, în zona centrală din Ploiești. Măsura a fost dispusă cu prilejul aprinderii luminițelor festive de sărbători și a Târgului de Crăciun.

Primăria Ploiești a anunțat că vor avea loc restricții de circulație în zona centrală din municipiu, în contextul aprinderii iluminatului public ornamental, dedicat sărbătorilor de iarnă.

„Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat o serie de restricționări rutiere, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, cu prilejul aprinderii luminițelor festive de sărbători și a deschiderii Târgului de Crăciun, organizat în zona centrală a municipiului, unde vor fi amplasate o scenă și un patinoar”, a precizat Primăria Ploiești.

Străzile pe care vor fi impuse restricții de circulație

se va închide circulația rutieră și se va elibera parcarea pe str. Erou Călin Cătălin (colț cu B-dul Republicii până la colț cu str. Emile Zola – zona dintre Palatul Culturii și Palatul Administrativ – intrarea B), începând cu ziua de joi – 27 noiembrie 2025 (ora 06.00) până în ziua de duminică 11 ianuarie 2026 (ora 24.00), pentru organizarea Târgului de Crăciun;

pentru aprinderea luminițelor în oraș, se va închide circulația rutieră în ziua de sâmbătă – 29 noiembrie 2025, în intervalul orar 17.30 – 21.00, pe Bulevardul Republicii, porțiunea cuprinsă între str. Vasile Milea și str. Gheorghe Lazăr, și pe strada C. D. Gherea, pe tronsonul B-dul Republicii – str. Basarabilor.

„Poliția Municipiului Ploiești va stabili rutele ocolitoare pentru acest eveniment. Vă informăm că toate modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație WAZE”, a precizat Primăria Ploiești.

Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, Primăria Ploiești recomandă să folosiți aplicația WAZE, disponibilă gratuit pe telefonul mobil.

„Vă rugăm să respectați aceste măsuri și vă invităm să vă bucurați de atmosfera sărbătorilor de iarnă în centrul Ploieștiului!”, a precizat Primăria Ploiești.