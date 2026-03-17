Explozie de locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități în Ploiești

Numărul locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități din municipiul Ploiești a ajuns la aproape 1.400, potrivit unui răspuns oficial transmis redacției Observatorul Prahovean de către Primăria Ploiești.

În urma unei solicitări formulate de Observatorul Prahovean în baza Legii 544/2001, Primăria Ploiești a transmis că în evidențele Serviciului Mobilitate și Trafic Urban există un număr foarte mare de astfel de locuri de parcare:

„În prezent, în baza de date a Serviciului Mobilitate și Trafic Urban sunt 1388 locuri de parcare amenajate pentru persoane cu dizabilități.”

Municipalitatea precizează că aceste locuri sunt atribuite în baza Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și în baza unei proceduri administrative interne adoptate în 2023.

Sesizări de la ploieșteni: „Mulți sunt bolnavi doar pe hârtie”

Redacția Observatorul Prahovean a primit în ultimele săptămâni mai multe sesizări de la locuitori ai municipiului care reclamă faptul că numărul locurilor de parcare pentru persoane cu dizabilități a crescut semnificativ în anumite zone ale orașului.

Un ploieștean ne-a transmis următorul mesaj:

„Pe strada Înfrățirii s-au înmulțit locurile de parcare marcate pentru persoane cu dizabilități, DAR Oare câți sunt cu adevărat bolnavi?”

Astfel de suspiciuni apar în contextul în care locurile de parcare sunt tot mai greu de găsit în multe cartiere ale orașului, iar transformarea locurilor obișnuite în locuri rezervate reduce și mai mult spațiul disponibil pentru ceilalți șoferi.

8 locuri de parcare pe mai puțin de 50 de metri

Pentru a verifica situația semnalată de cititori, o echipă Observatorul Prahovean s-a deplasat în zona de vest a municipiului, pe strada Înfrățirii.

În fața unui bloc turn, pe o distanță de mai puțin de 50 de metri, am identificat nu mai puțin de opt locuri de parcare marcate pentru persoane cu dizabilități.

Mai mulți locatari, direct afectați de reducerea numărului de locuri de parcare, au dubii în ceea ce privește legitimitatea demersului primăriei.

Situație similară pe strada Lacul Bâlea

Aceeași situație a fost observată și la câteva sute de metri distanță, pe strada Lacul Bâlea. Aici am identificat 6 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități dintr-un total de aproximativ 15 locuri existente. Imagini video cu situația de pe cele două străzi, la finalul articolului.

Datele transmise de Primăria Ploiești confirmă că în această zonă există un număr ridicat de astfel de locuri:

„Pe strada Lacul Bâlea figurează 22 locuri amenajate, iar pe strada Înfrățirii 19 locuri amenajate”, se arată în răspunsul transmis redacției. De menționat că strada Lacul Bâlea are jumătate din lungimea străzii Înfrățirii, însă are mult mai multe locuri de parcare ”speciale”.

Primăria: atribuirea locurilor se face doar pentru anumite afecțiuni

Reprezentanții municipalității susțin că, începând cu aprilie 2024, criteriile de acordare au fost restrânse din cauza numărului mare de solicitări și a lipsei locurilor de parcare.

Potrivit Primăriei:

„Având în vedere numărul mare de solicitări, precum și lipsa spațiilor de parcare, Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a hotărât ca locurile de parcare pentru persoane cu dizabilități să se atribuie doar persoanelor care se încadrează, conform anexei certificatului de handicap, cu anumite coduri de boală.”

Printre acestea se numără afecțiuni neurologice grave, boli osteo-articulare, malformații congenitale sau cazuri de amputare. Pentru obținerea locului de parcare, solicitantul trebuie să depună copii ale certificatului de handicap, documente medicale, cartea de identitate și talonul autoturismului.

Un fenomen care ridică semne de întrebare

Primăria susține că există și mecanisme de verificare în cazul sesizărilor. Potrivit răspunsului transmis redacției:

„În cazul reclamațiilor primite, persoanele la care se face referire în sesizare sunt notificate să prezinte documentele valabile (…) în cazul neprezentării documentelor sau neîndeplinirii condițiilor, locul de parcare va fi desființat.”

Municipalitatea mai precizează că instituția colaborează cu Serviciul de Evidență a Persoanelor pentru identificarea cazurilor în care titularii locurilor de parcare au decedat.

Creșterea numărului locurilor de parcare pentru persoane cu dizabilități este, în principiu, o măsură necesară pentru sprijinirea persoanelor cu probleme reale de mobilitate. Totuși, sesizările primite de la ploieșteni și situațiile observate pe teren ridică întrebări legitime privind modul în care unele dintre aceste locuri sunt atribuite și utilizate.