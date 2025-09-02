Străzile care vor intra în reparații capitale la Ploiești

Pe lângă reparațiile curente de străzi, care au început în acest an la Ploiești, Primăria intenționează reabilitarea totală a două artere de circulație din municipiu. Finanțarea lucrărilor de reparații capitale ar urma să aibă loc dintr-un credit.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), a anunțat, luni, în emisiune Observatorul Prahovean Live, moderată de Marius Nica, care sunt proiectele majore de infrastructură rutieră care vor fi derulate în municipiu.

Dată fiind valoarea lucrărilor, municipalitatea intenționează accesarea unui credit, lucru aprobat în Consiliul Local. Străzile care ar urma să beneficieze de reparații capitale vor fi Bobâlna și Mihai Bravu.

Reparații capitale pe strada Bobâlna

Potrivit primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, reparațiile capitale pe strada Bobâlna ar putea să înceapă anul viitor.

„Suntem în discuții pentru contractarea unui împrumut și să dăm drumul la licitație. Deci lucrările vor începe, cel mai probabil, anul viitor”, a precizat Mihai Polițeanu.

Strada Mihai Bravu, propusă pentru reabilitare

Cea de a doua stradă din Ploiești care este propusă pentru reparații capitale este Mihai Bravu. (Detalii AICI)

Inițial, proiectul includea și consolidarea celor două pasaje din Mihai Bravu, însă valoarea estimată depășea 40 de milioane de euro.

„Pe Mihai Bravu avem un dezastru și mai avem și istoricul cu liniile de tramvai nescoase de 20 de ani”, a susținut primarul Ploieștiului, care a precizat că, la fel ca în cazul străzii Bobâlna, lucrările vor fi finanțate în baza unui credit.

Proiectul propus include scoaterea liniilor de tramvai și reabilitarea tramei stradale și a trotuarelor, urmând ca într-o etapă viitoare să aibă loc și reabilitarea celor două pasaje.

La această oră, potrivit primarului Ploieștiului, a fost solicitată o actualizare a documentației, astfel încât lucrările să includă amenajarea spațiul verde, care va include și plantări de arbori.

VIDEO: Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu – min. 28.58 – 33.10