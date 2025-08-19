Primarii din Prahova cer să nu fie suspendată finanțarea PNRR

Măsura propusă de Guvernul Bolojan privind sistarea sau suspendarea unor investiții derulate prin PNRR nu este pe placul primarilor din Prahova. Edilii au edificat și o serie de riscuri majore, de la pierderea de fonduri publice până la lucrări blocate în infrastructură rutieră, școlară și de apă – canal.

Consiliul Director, Filiala Județeană Prahova a Asociației Comunelor din România atrage atenția asupra riscului major ca multe dintre șantierele deschise în comunele din Prahova să fie abandonate, în cazul suspendării sau denunțării unilaterale a contractelor de finanțare.

„Comunitățile noastre nu își permit să piardă investiții esențiale pentru dezvoltarea lor. De la drumuri și rețele de utilități, la școli, dispensare și digitalizare, toate aceste proiecte reprezintă fundamentul modernizării satului românesc.

Abandonarea lor ar însemna nu doar risipă de bani publici, ci și pierderea încrederii cetățenilor în administrația locală și în instituțiile europene”, transmit reprezentanții ACoR Prahova.

Filiala Prahova, potrivit sursei citate, se alătură propunerii formulate de conducerea națională a ACoR, prin care se solicită introducerea în proiectul de OUG a unei excepții.

Aceea prin care „contractele de finanțare să NU fie suspendate acolo unde autoritățile locale decid, prin hotărâre de consiliu, continuarea și finalizarea investițiilor din surse proprii, chiar dacă termenul de execuție depășește august 2026”.

„Această soluție este singura cale responsabilă pentru protejarea investițiilor deja începute și pentru pentru garantarea continuității proiectelor de infrastructură, sănătate și educație, atât de necesare în mediul rural”, subliniază Consiliul Director al ACoR Prahova.

Proiecte suspendate

Guvernul a anunțat că, marți, a fost aprobată ordonanță de urgență prin care vor fi suspendate, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificării PNRR, a următoarelor activități:

încheierea de angajamente legale de către beneficiarii instituții și autorități publice, astfel cum sunt definite în legislația în vigoare, indiferent de sistemul de finanțare, subordonare sau structura de implementare în cadrul PNRR;

atribuirea contractelor de prestări servicii sau de execuție lucrări, aferente reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR, de către beneficiarii sau structurile de implementare, operatorii economici aflați în subordinea/coordonarea autorităților publice centrale și locale.

Denunțarea unilaterală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare din PNRR pentru care nu există proceduri de atribuire a contractelor de achiziție inițiate de beneficiari și/sau structurile de implementare sau nu a fost comunicat rezultatul procedurii de achiziție publică până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Suspendarea unilaterală până la 31 decembrie 2026, prin notificare, de către coordonatorii de reforme și/sau investiții a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțate din PNRR în cadrul cărora au fost parcurse etapele pregătitoare privind elaborarea studiilor de fezabilitate și/sau obținerea de avize și autorizații, procedurile de achiziție de lucrări au fost finalizate, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție încheiate pentru care nu au fost emise ordinele de începere a lucrările de execuție.

Ce investiții vor continua

Instituirea unei obligații de a obține aprobarea Guvernului prin memorandum inițiat de către coordonatorul de reforme și/sau investiții cu privire la oportunitatea continuării investițiilor cu progres fizic sub 30% (certificat prin situații de lucrări), cu avizul Ministerului Finanțelor (MF) și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Continuarea implementării investițiilor cu progres fizic peste 30%, certificat prin situații de lucrări, doar în condițiile în care finalizarea obiectivului conform graficului de lucrări asumat este anterioară datei de 31 august 2026.

Instituirea unor excepții prin care pot fi încheiate noi angajamente legale și continuată implementarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare pentru eficientizarea și accelerarea implementării anumitor proiecte PNRR, aprobate prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și/sau investiții, cu avizul MIPE, în vederea atingerii jaloanelor și țintelor ce fac obiectul renegocierii PNRR.

Interdicția transferurilor de fonduri publice aferente PNRR pentru proiectele semnalate Comisiei Europene ca fiind în neconformitate cu Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice.

Reglementarea pentru anul 2025 a modalității de încheiere de noi angajamente legale pentru proiecte de investiții nou finanțate prin PNDL 1 și 2, Programul național de investiții „Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public/social, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, precum și atribuirea de noi contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări, aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice de către Compania Națională de Investiții (CNI).

Interdicția depășirii, pentru anul 2025, a sumelor alocate în euro, la nivel de program, conform art. 15 din OUG nr. 133/2021, cu condiții de exceptare.

Finanțare pentru proiecte din Fondul pentru Mediu

Guvernul României a anunțat că se mențin finanțările din Fondul pentru mediu pentru următoarele programe: