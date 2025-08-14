Lista proiectelor cu finanțare PNRR blocate la Ploiești

Trei dintre proiectele cu finanțări PNRR vor fi blocate sau suspendate la Ploiești. Anunțul a fost făcut de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu. Totul are la bază pachetul de măsuri propuse de Guvern, pentru prioritizarea unor investiții.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a anunțat, joi, seria de finanțări PNRR care sunt blocate sau suspendate la nivelul municipiului.

Pe listă figurează inclusiv proiectele care vizează reabilitarea unor blocurilor, dar și proiectul privind managementul intersecțiilor și realizarea unui centru de colectare deșeuri.

Proiecte care nu mai sunt finanțate la Ploiești

„Am primit astăzi proiectul de ordonanță de Guvern prin care se stopează multe proiecte PNRR. Conform prevederilor actuale, și Ploieștiul va fi afectat de deciziile guvernamentale astfel:

Proiectul privind realizarea unui centru de colectare a deșeurilor va fi definitiv blocat;

Proiectul privind managementul inteligent al intersecțiilor va fi definitiv blocat;

Proiectele privind reabilitarea aripii de nord a Colegiului Național Mihai Viteazul, de anvelopare de blocuri și digitalizarea celor două spitale ale municipalității vor fi suspendate fără a avea o perspectivă clară”, a anunțat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Proiecte pentru care se taie finanțarea

Guvernul urmează să aprobe lista finală de investiții realizate prin PNRR. Lista cu sumele care vor fi tăiate, dar și cuproiectele pentru care se va continua finanțarea a fost publicată pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. (Detalii AICI).

Instituirea unui fond pentru Valul Renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit – sunt tăiate 256 milioane euro din bugetul inițial de 2,1 miliarde euro, iar 1,36 miliarde euro sunt transferate din împrumut în grant.

Construcția de locuințe pentru tineri / locuințe pentru specialiști în sănătate și educație, de unde se taie aproape 140 milioane euro.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – tăiate 300 milioane euro – program eliminat complet.

Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale – tăiere de 169 milioane euro din bugetul inițial

Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice – tăiate 150 milioane euro și mutate din împrumut în grant 80 milioane euro din bugetul inițial de 280 milioane euro, care rămâne la 50 milioane euro ca buget final.

Mai puțini bani pentru vouchere și sisteme de apă

Scheme de ajutor pentru sectorul privat – sunt tăiate circa 278 milioane euro și transferate din împrumut în grant 256,5 milioane euro.

Schemă de acordare de vouchere pentru îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul gospodăriilor individuale – sunt tăiate 290 milioane euro și transferate din împrumut în grant 270 milioane euro.

Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți – sunt tăiate 355 milioane euro din bugetul inițial de 600 milioane euro.

Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate – sunt tăiate 105 milioane euro din bugetul de 200 milioane euro.

Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente – tăiat tot bugetul de 168 milioane euro.

Bani mai puțini pentru investiții

Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații – tăiate 307 milioane euro din bugetul inițial de 340 milioane euro.

Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 – tăiate 120 milioane euro din bugetul de 125 milioane euro.

Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă – tăiate 235 milioane euro din 245 milioane euro.

Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – tăiere de 544,6 milioane euro din bugetul de 950 milioan euro.

Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile – tăiere de aproape 205 milioane euro din buget de 250 milioane euro.

