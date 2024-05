Scandal la CSM Ploiești. Gimnastele riscă să nu participe la campionatul național: „Este o bătaie de joc… Este strigător la cer!”

Situație extrem de dificilă pentru sportivele de la Secția de Gimnastică Ritmică a CSM Ploiești. Mai multe mame ale gimnastelor au reclamat, miercuri seară, faptul că sportivele riscă să nu poată participa la competițiile naționale din iunie. Motivul? Antrenoarea sportivelor, Simona Puiu, nu are nici până la această dată contractul semnat.

Un nou scandal a izbucnit la CSM Ploiești. Mai multe mămici ale gimnastelor de la Clubul Sportiv Municipal Ploiești au reclamat, miercuri seară, că sportivele riscă să nu participe, în iunie, la Campionatului Național.

Motivul? Nici până la această dată, nu s-a revenit asupra propunerii de diminuare, cu 50% a indemnizației sportivei Sabina Enache, dar și a antrenoarei Simona Puiu. În lipsa unei negocieri a salarizării, nu au fost încă încheiate contractele pentru activitatea sportivă.

Mamele sportivelor susțin că, miercuri după-amiază, când așteptau un răspuns favorabil din partea conducerii clubului și-au dat seama că nu a fost identificată o soluție.

„Directorul CSM Ploiesti, „domnul” Dănuț Burghelea, a chemat astăzi la ora 16, urgent la club, părintii secției de gimnastica ritmica. Ne-am prezentat ca niște oameni dornici să colaboram, în treizeci de minute, fiecare de unde se afla ca să ne spună ce?

Că secția în care copiii noștri se antrenează de 16 ani de zile nu are Antrenor deși doamna Simona era alături de noi. Și că el nu își asumă dacă se întâmplă ceva cu vreun copil în timpul antrenamentelor.

DOMNULE” DIRECTOR DIN VINA CUI DOAMNA SIMONA, ANTRENOAREA COPIILOR NOSTRI NU ARE CONTRACT? DIN VINA CUI FIICA MEA ÎȘI VA COMPROMITE VIITORUL DUPĂ 14 ANI DE EFORT? După ce i-ați tăiat la jumatate banii doamnei Simona folosindu-vă de o evaluare ilegală si mincinoasă, vreți să comită ilegalitați si să semneze??? Cu ce va evidentiați dumneavoastră în afară ca sunteti politist pensionar la 50 de ani?

Ati scos vreun campion vreodată???? Stiti ce inseamna să crești o gimnastă să ajungă la Lotul Național??? Sunteți plătit din bani publici ca să serviți comunitatea nu să vă asternem covor rosu la picioare!

Ceea ce faceți se numește abuz și, extraordinar de grav este ca ati premeditat distrugerea secției de gimnastica ritmica!

Domnule primar Voloșevici, VĂ PLACE? ȘI DUMNEAVOASTRĂ SUSȚINEȚI CAMPANIA DE DISTRUGERE A GIMNASTICII RITMICE LANSATĂ LA PLOIEȘTI? FACE PARTE DIN CAMPANIA ELECTORALĂ A PSD? SUNTEM PUR SI SIMPLU UMILIȚI DE DIRECTORUL CLUBULUI ȘI NOI, ȘI COPIII NOSTRI ȘI NU FACEȚI NIMIC?

Aude cineva strigatul nostru de ajutor? Încotro se îndreaptă lumea asta?????? Ajunge cu atâta nedreptate și bătaie de joc! Lăsați-ne copiii să facă ceea ce iubesc!!!!”, este mesajul postat pe Facebook de Roxana Goicea, mama spotivei Sabina Enache.

„Este o bătaie de joc… Este strigător la cer”

Observatorulph.ro a stat de vorbă cu mai multe mămici ale sportivelor.

„În continuare ne amăgește. Noi speram că i-au venit gânduri mai bune și că le vor fi făcute contractele așa cum au fost. Dar nicidecum. A premeditat chestia asta și nu mi se pare ok față de copiii noștri. Mi se pare bătaie de joc. Deja era foarte multă bătaie de joc. Este strigător la cer!”, susține Roxana Goicea, mama sportivei Sabina Enache, care a precizat că sportivele nu pot participa la competiții, pentru că antrenorul nu are un contract semnat.

„Trebuie să menționăm că aceste contracte au fost diminuate cu 50% fără a avea un motiv în spate și faptul că în cadrul ședințelor pe care le-am avut, cu domnul director și cu Comisia de monitorizare, au fost stabiliți niște pași care nu au fost respectați. Nu s-a primit evaluarea corect, pe ultima perioadă, astfel încât să releve că această diminuare a salariului este fondată și poate fi luată în calcul…

Nu s-a făcut niciun astfel de demers. Noi în acest moment avem incertitudinea a ceea ce se întâmplă cu Secția de Gimnastică Ritmică și nu este corect.

Sunt fete care pierd patru ore zilnic, șase zile din săptămână, care și-au mâncat copilăria, își alocă din timpul pe care în mod normal al trebui să și-l dedice învățăturii, și, cumva, considerăm că această conducere a instituției își bate joc efectiv de noi”, a explicat Alina Gavrilă, mama unei alte gimnaste legitimate la CSM Ploiești.

Mamele sportivelor susțin că nu vor renunța în fața acestor piedici și că vor continua să facă petiții în continuare pentru soluționarea acestei probleme.

„Au spus că fetele trebuie să se antreneze cu o antrenoare sau un antrenor care va fi angajat pentru inițiere, în condițiile în care fetele sunt de 7-8-10 ani la această secție. Cum să facă din nou inițiere, când ele fac performanță?” este nelămurirea Mădălinei Stroe, mama unei alte sportive de la CSM Ploiești.

„Eu am fetița de 7 ani. Vine de 3 ani la sală. Visul ei este să ajungă la un concurs”, ne-a mărturisit Claudia Tudor, mama unei alte gimnaste legitimate la CSM, care consideră că nu este normal ce i se întâmplă antrenoarei Simona Puiu.

„Mergem mai departe. Nu renunțăm la luptă” și „Ar fi păcat, cumva, să ne batem joc de munca lor de ani de zile”, susțin mămicile sportivelor, care spun că, astăzi, au aflat care sunt planurile Clubului.

Antrenorul Simona Puiu consideră că nu poate fi de acord cu modul în care i s-a făcut evaluarea activității, special pentru diminuarea salariului.

„Mi se pare că este totul abuziv și mă deranjează modul în care au acționat, faptul că eu habar nu aveam de această evaluare, că nu există proceduri clare de care să luăm aminte la început și să fim evaluați corespunzător.

Mi s-a părut o evaluare fabricată, doar ca să își justifice acțiunile și să-mi diminuee salariul drastic.

Adică am ajuns la minimul pe care ar putea să-l ia un antrenor să-l câștige. Am o vechime de 14 ani în această secție și am crescut sportive strict în cadrul acestei săli, nu am sportive duble legitimate, am rezultate frumoase obținute în fiecare an la campionatele naționale și multe alte rezultate – nu stau acum să mă laud – și mi se pare umilitor ce s-a întâmplat”, ne-a relatat Simona Puiu, antrenoarea Secției de Gimnastică Ritmică, care a amintit de faptul că clubul are de plată amenzi și la această oră pentru lipsa unui arbitru la competițiile de gimnastică ritmică.

Observatorulph.ro a încercat să obțină, miercuri seară, un punct de vedere din partea directorului CSM Ploiești, Dănuț Burghelea, dar și din partea șefului Biroului structură sportivă, Mihai Albu. Din păcate, până la redactarea articolului nu am reușit să obținem un punct de vedere.

În urmă cu aproape o lună, Comisia de Monitorizare a Activității CSM Ploiești a dispus ca evaluarea antrenoarei Simona Puiu, întocmită de șeful Biroului structură sportivă, Mihai Albu, să fie comunicată acesteia. Miercuri, Simona Puiu a contestat evaluarea transmisă de CSM Ploiești.