Sabina Enache, campioană națională la gimnastică, mândria Ploieștiului, umilită de directorul CSM Ploiești

Sabina Enache… cred că numele ei apare în articolele Observatorului Prahovean de nenumărate ori. Distincțiile obținute de ea, la competiții naționale și internaționale, ne-au făcut mereu să ne mândrim cu ploieșteanca noastră, cea care a fixat orașul pe harta gimnasticii ritmice naționale.

- Publicitate -

Ce se ascunde însă în spatele performanței? Muncă multă, sacrificii enorme și o viață mereu pe drumuri pentru că Ploieștiul nu este în stare să-i ofere condiții de antrenament pentru valoarea ei. Dar, Ploieștiul, se pare că nu numai condiții de antrenament nu este în stare să-i ofere…

Roxana Goicea, mama campioanei Sabina Enache, s-a hotărât să iasă în față și să își strige indignarea față de atitudinea conducerii CSM Ploiești care, după atâtea premii și recunoașteri aduse de Sabina, consideră că nu are buget și, în loc să-i mărească suma prevăzută prin contract, îi propune înjumătățirea acesteia.

„Mi se pare firesc și etic să îi dea ceva în plus. E un copil care merită, muncește, nu se duce să danseze sau… ea e pentru Ploiești și pentru România!”

- Publicitate -

1.980 de lei!!! Aceasta este suma pe care Sabina Enache o ia în prezent, prin contract de la clubul CSM Ploiești. „Cam 3.300 de lei brut”, spune Roxana, mama Sabinei. „Azi-dimineață (12 aprilie 2024 – n.r.) am fost chemată la club, de domnul director Burghelea, ca să semnez un contract în valoare de 2.000 de lei brut pentru fata mea. Adică jumătate! Asta e umilință!”, povestește plină de indignare Roxana Goicea, cea care, în afară de Sabina, mai are încă doi copii.

Deplasările s-au făcut cu ajutorul sponsorizărilor private

„M-am împrumutat săptămâna trecută 100 de lei ca să îi trimit la Sofia să-și cumpere apă și să mănânce o salată, ÎNȚELEGEȚI??? A plecat la Atena și a primit 100 de euro de la un om căruia i s-a făcut milă de ea pe acolo ca n-avea de mâncare, ÎNȚELEGEȚI???? A fost la Tallin și a plecat cu conserve în geamantan ca să mănânce, ÎNTELEGEȚI??? Pleacă la CUPA MONDIALĂ DE LA BAKU peste două săptămâni și am de plătit 3.162,83 lei numai biletul de avion deși pe carnetul ei de legitimare scrie CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI. ÎNȚELEGEȚI???”, este un extras din mesajul pe care Roxana Goicea i l-a transmis public, pe Facebook, directorului clubului CSM Ploiești, Dănuț Burghelea.

Sabina Enache este campioana noastră, în vârstă de 17 ani, care reprezintă România, și Ploieștiul, la competițiile naționale și internaționale de gimnastică ritmică. De numele ei se leagă premii numeroase, medalii și titluri câștigate cu multă muncă și sacrificii.

- Publicitate -

Legitimată la CSM Ploiești, clubul se laudă mereu cu performanțele tinerei, pe care o plătește sub nivelul salariului minim pe economie. În plus, toate competițiile, deplasările, costumele și taxele au fost suportate tot din buzunarul propriu, al mamei, care, ajutată de câțiva prieteni, sponsori privați, a reușit să acopere până acum cheltuielile.

Citește și: Încă o medalie pentru gimnasta Sabina Enache de la CSM Ploiești la Campionatele Balcanice

În această dimineață însă, Roxana Goicea a primit o lovitură greu de îndurat din partea directorului clubului CSM Ploiești, Dănuț Burghelea, care a chemat-o pentru a semna noul contract al Sabinei, unde era prevăzută înjumătățirea sumei. „E din ce în ce mai greu… Ei, în loc să-i dea ceva în plus, îi taie?!?!”, spune Roxana Goicea înainte de interviul pe care a acceptat să-l acorde Observatorului Prahovean.

„Ea nu a avut copilărie și ei își bat joc de ea, și nu e ok…”, mai completează mama gimnastei. Și tot ea mai spune că suma de 1.980 de lei o ia doar de puțin timp, pentru că, înainte, a luat o sumă chiar mai mică decât aceasta. „Banii ăștia îi ia de un an, nu i-a luat dintotdeauna. A luat 1.000 de lei până acum un an”, mai dezvăluie Roxana Goicea.

- Publicitate -

O vreme, cât a fost susținută de oameni apropiați echipei de gimnastică ritmică, a reușit să i se deconteze masa, un fel de diurnă în valoare de 50 de lei pe zi „Dar ea trebuia să strângă bonuri de mâncare ca să dovedească…”, povestește mama. „Până acum doi ani lua și indemnizație de sportiv, de 500 de lei pe lună. Apoi nu i-a mai dat-o…”, mai completează ea.

„Sabina este discriminată”

Roxana Goicea privește înjumătățirea remunerației sportivei ca pe o „pedeapsă” și consideră că Sabina este discriminată. „Întotdeauna secția de gimnastică ritmică (de la CSM Ploiești – n.r.) a fost lăsată pe ultimul loc, cu toate că a adus rezultate Ploieștiului…”

Și, ca să dovedească, afirmă faptul că la competițiile la care Sabina Enache participă anul acesta CSM Ploiești a refuzat să plătească participarea așa că, pentru a ajunge și pentru a fi acolo, familia s-a descurcat cum a putut. Și asta în condițiile în care sportiva este legitimată la CSM Ploiești de 14 ani de zile.

- Publicitate -

În prezent, pentru că mama ei nu a semnat noul contract, Sabina Enache câștigă 1.980 de lei, din care își plătește tot, inclusiv deplasările la București pe care trebuie să le facă pentru a putea să se antreneze la nivel de performanță.

Propunere de a dansa pe bani la o petrecere privată de Revelion

Deși niciodată nu a fost ușor, tensiunile au început să se acutizeze în ultimele luni, mai exact la sfârșitul anului 2023 când Sabinei Enache i s-a propus să meargă să danseze pentru bani în noaptea de Revelion.

„Am avut tensiuni mai accentuate cu doamna coregraf de la sală, în sensul că i s-a propus (Sabinei – n.r.) să danseze în noaptea de Revelion pentru niște personaje, la Bușteni… Nu știu în ce condiții voia să o ducă… (…) Nu am fost de acord. Și nici Sabina nu voia… Coregrafa avea impresia că Sabina face numai ce vreau eu…”

- Publicitate -

Și de aici lucrurile au mers din rău în mai rău. Taxele de participare la competițiile de anul acesta nu au mai fost plătite de club și, astfel, sportiva s-a deplasat, și a reprezentat CSM Ploiești și România, din bugetul propriu.

Acum, din cele declarate de Roxana Goicea, în urma unei reevaluări făcute de directorul Burghelea și „o comisie”, s-a luat acum decizia de a i se înjumătăți suma lunară primită din partea clubului „Voia să-i dea 2.000 de lei brut, din care îi oprește impozit.”

Mama sportivei a refuzat noua sumă, bineînțeles. „A spus (directorul Burghelea – n.r.) că Sabina e liberă și că poate să plece unde vrea ea. Păi nu e liberă, că e sportiva CSM-ului! Dumnealui e liber să plece unde vrea! Nu copilul meu, care e de 14 ani pe metereze!”

- Publicitate -

Nu a primit niciodată nimic din partea municipalității

Dacă din partea conducerii clubului CSM Ploiești, Sabina Enache are parte doar de umilințe și piedici, și municipalitatea, care deține clubul sportiv CSM, se pare că o ignoră.

„Ce a primit Sabina din partea Primăriei Ploiești?”, a fost întrebarea pe care reporterul nostru i-a adresat-o mamei campioanei. „Nu știu. Cred că o diplomă o dată, nu mai țin minte… dar, în rest, remunerații în bani, nu!”, a replicat Roxana Goicea.

Atât Sabina, cât și mama ei, nu au niciun fel de așteptări sau pretenții din partea primăriei, de fapt, din partea nimănui, niciunui reprezentant al statului. Se descurcă așa cum pot, prin forțe proprii și ajutate de oameni de bine, dar nici umilința supremă, de diminuare a remunerației, nu au putut-o accepta.

„Nu poți la o competiție, mai ales în străinătate, să pleci fără un ban în buzunar! S-a întâmplat însă acum, la Sofia (…) a trebuit să mă împrumut de 100 de lei ca să-i trimit să-și cumpere ceva de mâncare, provizoriu, până mai făceam eu rost…”, povestește mama Sabinei.

De un kinetoterapeut, așa cum are orice sportiv de performanță, nici nu se pune problema

Din cauza antrenamentelor solicitante, a competițiilor și a efortului depus, în prezent Sabina Enache acuză ceva dureri la genunchi.

„Atunci când te antrenezi cum se antrenează ea, 6 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, ai nevoie de susținere fizică de kinetoterapie… (…)”, spune mama. Sabina nu are în prezent un kinetoterapeut, nici nu își permite unul.

„Când a avut nevoie de kinetoterapie am mers la privat când am fost. Și orele de înot și hidroterapie i le-am plătit. Masajul la fel, i l-am plătit… Susținerea psihologică la fel, am plătit psiholog sportiv… din buzunarul propriu. Am făcut naveta cu ea la Buftea aproape doi ani de zile…”, dezvăluie Roxana Goicea.

În încheierea interviului, Roxana Goicea, mama Sabinei Enache, le-a transmis un mesaj celor de la CSM Ploiești: „Să se mai gândească! Să lăsăm orgolii și să fie bine că e păcat de sportivii noștri (…)”

N.R. Am încercat să-l contactăm telefonic pe Dan Burghelea, directorul CSM Ploiești care ne-a răspuns că nu poate vorbi și să revenim. Ulterior nu a mai răspuns apelurilor telefonice și ne-a trasmis mesaj să-i facem o solicitare oficială pe mail, lucru pe care l-am și făcut.

Până la momentul publicării nu am primit niciun răspuns.