Bătaie de joc! Cine le-a evaluat pe gimnastele de la CSM Ploiești. Șeful structurii sportive, Mihai Albu, nu a putut să-și justifice propriul raport – VIDEO

Scandalul legat de înjumătățirea indemnizației gimnastei Sabina Enache de la CSM Ploiești a scos la iveală modul incorect în care a fost realizată evaluarea sportivelor. Șeful structurii sportive, Mihai Albu, a încercat, vineri, să justifice cum a dat calificativul „satisfăcător” pentru activitatea sportivelor în condițiile în care gimnastele au obținut peste 50 de medalii.

- Publicitate -

Comisia de Monitorizare și Avizare a activității CSM Ploiești s-a întrunit, vineri, la sediul clubului, iar la discuții au participat părinții sportivelor, dar și conducerea clubului, pe ordinea de zi figurând și modul în care a fost umilită gimnasta Sabina Enache, componentă a lotului național, prin propunerea de înjumătățire a indemnizației.

În timpul discuțiilor, care s-au aprins rapid, s-au aflat și motivele pentru care s-a luat decizia de înjumătățire a indemnizației.

La baza diminuării indemnizației sportivei a stat și o așa-zisă evaluare a secției de gimnastică ritmică întocmită de șeful structurii sportive, Mihai Albu, care a oferit calificativul „satisfăcător”, în condițiile în care gimnastele au adus la Ploiești peste 50 de medalii.

- Publicitate -

Întrebat care a fost raționamentul pentru care a dat acest calificativ, șeful structurii sportive nu a reușit să ofere o explicație pentru care a depunctat activitatea gimnastelor.

La un moment dat, explicațiile șefului structurii sportive au devenit hilare, în contextul în care omul părea că nu înțelege nici el cum s-a ajuns la acele calificative.

De altfel, întrebat care este ponderea în punctajul acordat pentru un singur criteriu, Mihai Albu a susținut că este de „60%, însă matematica s-a oprit aici pentru că pentru celelalte criterii nu a mai reușit să identifice nicio pondere, iar explicațiile nu au fost în niciun caz pertinente.

- Publicitate -

„Acest criteriu are cinci subpuncte. Fiecare subpunct are câte un punct…”, a încercat să bâlbâie Albu, după ce inițial precizase că un singur subpunct are o pondere în evaluare de 60%.

„Un subpunct ați spus că are 60% pondere. Hotărâți-vă! Suntem o grămadă de oameni adulți, peste 20 de persoane, și vă ascultăm…

Vă uitați la acea foaie de parcă ați văzut-o pentru prima oară, în condițiile în care ea trebuie să reprezinte activitatea Dvs și un document care rezultă din activitatea și evaluarea Dvs. Vă uitați la ea ca la poarta nouă!”, i-a transmis consilierul Valentin Marcu șefului secției sportive.

- Publicitate -

La rândul său, consilierul Aurelian Tudor i-a solicitat lui Mihai Albu o explicație a modului în care a notat participarea gimnastelor la competiții, în condițiile în care li s-a refuzat de mai multe ori dreptul de participare.

„Cam cum puteți să puneți niște note de genul ăsta când aflăm că le refuzați deplasările și participarea la competiții? Deci ce faceți? Dvs refuzați participarea la competiții fără să justificați și, ulterior, veniți cu o evaluare de asemenea nivel”, a întrebat consilierul local Aurelian Tudor, întrebare care a rămas fără răspuns.

Cum această evaluare nu a fost transmisă către antrenoarea Simona Puiu, astfel încât aceasta să o conteste, comisia de monitorizare a solicitat ferm ca această situație să se rezolve în cursul acestei zile.

- Publicitate -

Mai mult, s-a solicitat ca, o comisie să reanalizeze evaluarea făcută de Albu.

VIDEO – Mihai Albu, șeful structurii sportive de la CSM Ploiești – minutul 34.40…..54.55