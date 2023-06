Privind alinierea capacelor de canal cu asfaltul din Bistrița, ploieștenii se uită ca broasca la muzeu

Continuăm seria incursiunilor prin orașele din România, încercând să vedem de ce la alții se poate și la Ploiești nu. Astăzi, o scurtă incursiune în Bistrița, reședința de județ din Bistrița Năsăud.

Am renunțat de multă vreme să ne mai uităm către vestul Europei, de unde speram să vină lumina și către noi, de unde am tot crezut că ne putem inspira. De câțiva ani ne tot uităm ce se întâmplă prin cele celelalte urbe cu același statut cum are și Ploieștiul, respectiv cel de oraș reședință de județ.

Ieri, ”ne-am răcorit” la ștrandul Primăriei Râmnicu Vâlcea. Astăzi, schimbăm zona geografică și mergem la Bistrița, să admirăm… canale.

Într-o țară normală, cu primari normali, am fi căutat un alt obiectiv, probabil unul cultural sau vreo minune a naturii, dar noi suntem încă la stadiul în care ne minunăm de gurile de canal ca de gurile de Rai, uitându-ne la ele ca broasca la muzeu sau ca Mutu la Pițurcă, în perioada în care îi era antrenor.

Ca multe alte orașe din România, Bistrița este în schimbare. Pentru cei aproximativ 78.000 de locuitori se fac proiecte, se accesează fonduri și se realizează ceea ce vedeți în imagini. IMPECABIL! Așa cum spuneam și în articolele comparative din această serie, se întâmplă totul în aceeași țară, cu aceeași legislație, așa cum are și Ploieștiul.

Imaginile din Bistrița ne scutesc de orice alt comentariu (sursa foto Andrei Bacoș).