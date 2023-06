IREAL! Primăria Ploiești confirmă renunțarea la proiectul inițial, după ce a avizat distrugerea străzii Mircea cel Bătrân

Povestea străzii Mircea cel Bătrân a stârnit un val de reacții în Ploiești, fiind una dintre străzile care nu păreau să aibă nevoie de reabilitare, în condițiile în care sunt încă străzi care nu au văzut asfaltul sau l-au văzut cu mult timp în urmă, iar acum arată ca după bombardamente. Strada în cauză fusese reabilitată în urmă cu aproximativ 8 ani.

În septembrie 2020, municipalitatea anunța că ”a câștigat o finanțare de aproape 23 de milioane de lei, din fonduri europene, pentru modernizarea cartierului Pictor Rosenthal. Termenul de executare a lucrărilor este de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.”

La finele lunii martie 2023, Primăria Ploiești făcea publică Lista străzilor care vor fi asfaltate în Cartierul Pictor Rosenthal din Ploiești

„În cadrul acestor lucrări de investiții, care vor demara săptămâna aceasta, se va amenaja un loc de joacă modern, pe amplasamentul din strada Aleea Berceni nr 2A, care va dispune de mobilier urban și echipamente de joacă noi, camere pentru supraveghere video, sistem fotovoltaic individual, complet echipat, iluminat ambiental ornamental, prin montarea unor stâlpișori cu module LED, toaletă publică cu sistem de auto-curățare, etc.”

Cei care locuiesc pe Mircea cel Bătrân s-au trezit cu strada spartă, nemaiavând acces în propriile curți. Nu le-a displăcut ideea de modernizare, însă au încercat să afle în ce constă modernizarea promisă, deși nu înțelegeau de ce tocmai strada lor, care era în condiții foarte bune, devenise prioritară.

Din momentul în care au cerut explicații au apărut și problemele

Ba vor avea pistă de biciclete, ba nu vor avea, ba vor avea trotuare modernizate, dar nimeni nu știa exact în ce constă modernizarea. Nici proiectatul și nici executantul nu dădeau semne că știu exact ce urmează să facă, dar strada a fost spartă, bordurile scoase și accesul oamenilor în curți restricționat.

Disperați, ploieștenii de pe Mircea cel Bătrân ne-au contactat, relatându-ne situația și făcând totodată solicitări la Primăria Ploiești

Citește AICI sesizarea către Observatorul Prahovean

Acesta a fost momentul în care lucrările de pe Mircea cel Bătrân au fost sistate, dovadă a faptului că suspiciunile oamenilor erau întemeiate. O lucrare făcută cu fonduri europene, care nu poate fi justificată, un proiect pe care municipalitatea nu îl poate explica, pentru că veți afla chiar din răspunsul semnat de primarul Volosevici că, deși proiectul a început, nu se știe cum va fi.

Am revenit pe strada Mircea cel Bătrân, pentru a sta de vorbă cu cei afectați de bătaia de joc. Citește și urmărește video AICI despre cum a fost lăsat totul baltă pe o stradă distrusă fără noimă

A trecut o lună de la sistarea lucrărilor, timp în care era așteptat răspunsul din partea Primăriei Ploiești. În acest interval, ploieștenii afectați de lucrarea abandonată au încercat să astupe șanțurile cu ce au putut, pentru a putea avea acces cu mașinile în curți.

După exact o lună de la solicitarea adresată municipalității, vine și răspunsul halucinant semnat de primarul Andrei Volosevici (răspuns adresat petenților de pe Mircea cel Bătrân):

”Avand in vedere solicitarea dumnavoastra inregistrata la Directia Tehnic Investitii sub nr. 5367/23.05.2023 si la Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri sub nr. 705/23.05.2023 privind sistare lucrari pe strada Mircea cel Batran, pe tronsonul cuprins intre imobilele cu nr. 116 — 126, incepute in 22.05.2023, va comunicam urmatoarele:

-in cartierul Pictor Rosenthal se deruleaza prin Programul Operațional Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 – Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România implementarea proiectului „Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti – cartier Pictor Rosenthal”, cod SMIS 128190, cu finantare din fonduri europene nerambursabile, buget de stat si buget local;

-pentru implementarea proiectului sus mentionat, a fost incheiat intre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014 — 2020, Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si UAT Municipiul Ploiesti, in calitate de Beneficiar al finantarii, contractul de finanțare nr. 6097/15.09.2020;

-In cadrul proiectului sus mentionat, pentru care s-a obtinut finantare europeana nerambursabila se vor executa urmatoarele lucrari/obiecte:

-Obiectul A – Amenajare loc de joaca pentru copii, pe amplasamentu strada Aleea Berceni nr. 2A; – Obiectul B – Interventii asupra strazilor din cartierul Pictor Rosenthal – reabilitarea, modernizarea sau construirea (extinderea) elementelor de infrastructura rutiera si a retelelor de utilitati urbane – alimentare cu apa si retea canalizare (unde este cazul), iluminat stradal, canalizatie curenti slabi, dotari si echipamente;

-pentru implementarea proiectului, între Municipiul Ploiesti, în calitate de Achizitor pe de o parte, și Asocierea SC VIALIS ENGINEERING SA – SC LENDLEASE SRL, prin lider de asociere SC VIALIS ENGINEERING SA, în calitate de Executant, a fost semnat contractul de lucrari nr. 4423/02.03.2023. Obiectul principal al contractului : executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie „Lucrarile de executie pentru obiectivul de investitii – Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti — cartier Pictor Rosenthal, cod SMIS 128190. Durata de executie a lucrarilor conform contract de lucrari este de 16 luni ;

-pentru inceperea lucrarilor la proiectul de investitii sus mentionat, municipiul Ploiesti a emis —Autorizatia de Construire nr. 336/23.07.2021 si a transmis executantului, Asocierea SC VIALIS ENGINEERING SA – SC LENDLEASE SRL, Ordinul de Incepere nr. 6060/27.03.2023, cu data incepere lucrari: 30.03.2023; strada Mircea cel Batran se afla in cartierul Pictor Rosenthal si este inclusa in proiectul sus mentionat pentru lucrari de interventii asupra strazilor , respectiv reabilitarea, modernizarea sau construirea (extinderea) elementelor de infrastructura rutiera – carosabil si trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare parcari – aliniate stanga — dreapta, central si marginal, parcari pentru persoane cu dizabilitati, parcari pentru riverani, executie marcaje longitudinale si transversale, montare indicatoare rutiere, amenajare statii de transport public urban, executie retea canalizare menajera (pe tronsonul cuprins intre strada Izvoare si strada Mugurilor), lucrari de peisagistica – amenajare spatii verzi, sistem de irigatii automatizat, sistem de iluminat public stradal cu LED-uri, canalizatie curenti slabi, dotari si echipamente;

-pe strada Mircea cel Batran, pe tronsonul cuprins intre imobilele cu nr. 116 — 126, s-au prevazut prin proiect, lucrari de interventii asupra strazilor, respectiv reabilitarea, modernizarea elementelor de infrastructura rutiera – carosabil si trotuare, amenajare piste de biciclete, executie marcaje longitudinale si transversale, montare indicatoare rutiere, lucrari de peisagistica – amenajare spatii verzi, sistem de irigatii automatizat;

-avand in vedere discutiile din teren precum si la sediul Primariei municipiului Ploiesti privind renuntarea la lucrarile de amenajare piste de biciclete si amenjare spatii verzi de pe trotuare, pe strada Mircea cel Batran, pe tronsonul cuprins intre imobilele cu nr. 116 — 126, am transmis la proiectant, SC Intergroup Engieering SRL sa modifice documentatia tehnica, faza Proiect Tehnic de Executie, pe strada Mircea cel Batran, pe acest tronson, in sensul renuntarii amenajarii pistelor de biciclete si a spatiilor verzi de pe trotuar;

In prezent, se asteapta de la proiectant, SC Intergroup Engieering SRL noua solutie tehnica.”

Ce să înțelegem din acest răspuns, mai ales din partea de final? Faptul că ”discuțiile din teren” au dovedit că proiectul a fost o bătaie de joc, o lucrare dubiosă făcută la repezeală, pentru a nu pierde banii din proiect?

Cum să proiectezi o pistă de biciclete, să o incluzi în costuri, apoi să renunți? Și este doar un exemplu de ambiguitate din ceea ce înseamnă acest proiect. Ce s-ar fi întâmplat mai departe, dacă ploieștenii de pe Mircea cel Bătrân nu semnalau situația aberantă?

Pare până acum o poveste stufoasă, însă este doar începutul, pentru că petenții nu au de gând să renunțe, să se mulțumească cu răspunsuri evazive. Faptul că ”se așteaptă de la proiectant ”o nouă soluție tehnică” arată cu câtă ”responsabilitate” se fac astfel de proiecte. Riscul pierderii banilor plus alte penalități este unul real. Nu ar fi pentru prima oară când disprețul edililor față de ploieșteni este evident, tot contribuabilii fiind nevoiți să suporte costurile incompetenței și imposturii.

Revenim cu stadiul demersurilor făcute de ploieștenii de pe Mircea cel Bătrân către instituțiile abilitate să cerceteze o gravă situație administrativă.