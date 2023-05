Primăria Ploiești reabilitează o stradă reabilitată? Sesizarea ploieștenilor de pe strada Mircea cel Bătrân

Reabilitarea străzilor din cartierul Pictor Rosenthal include și strada Mircea cel Bătrân, chiar dacă această stradă a fost reabilitată în urmă cu aproximativ 7-8 ani. Aparent greu de înțeles de ce se fac lucrări pe o porțiune din strada respectivă, atât timp cât acolo chiar nu par să fie probleme.

Cei care locuiesc pe strada Mircea cel Bătrân cer explicații Primăriei Ploiești. ”Se scot borduri care sunt în stare impecabilă. Ba se face o pistă pentru bicicliști, ba nu se face. Ba se amenajează spații verzi, ba nu se mai fac.

Cu toate acestea, după cum se vede în imagini (n.r.-foto la final), s-au apucat să spargă și să distrugă ceea ce era în stare foarte bună. În cartier sunt alte străzi care au probleme reale și despre care am văzut că ați scris”, ne-a declarat un ploieștean din zonă.

Valoarea contractului pentru lucrările din cartierul Pictor Rosenthal este de 21.254.221,66 lei, la care se adaugă TVA, iar durata de execuție a lucrărilor este de 16 luni.

Proiectul “Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești – Cartier Pictor Rosenthal” prevede și reabilitarea/modernizarea mai multor străzi, a trotuarelor, precum și a marcajelor, indicatoare rutiere și aleilor pietonale.

”Pe aceasta cale, va rugam sa ne detaliati si argumentati lucrarile de distrugere a strazii Mircea cel Batran, in tronsonul cuprins intre nr. 116-126 incepute in data de 22 Mai 2023.

Mentionam ca aceasta strada are canalizare de mai bine de 50 de ani, canalizarea a fost refacuta in urma cu 8 ani la nivel industrial; tot atunci s-au refacut carosabilul si trotoarele cu terasament de pietris si structura de beton.

Azi, la inceperea lucrarilor, starea trotuareleor si a carosabilului era in perfecta stare de utilizare. Avem fotografii in acest sens. Mai mult, vechile borduri indepartate erau intacte si au fost rapid ridicate de la fata locului.

Argumentul adus de executant ca au gasit piatra cubica sub borduri nu este adevarat deoarece nu o pot dovedi prin stivuirea acestei pietre cubice. Poate accidental au gasit cateva bucati ratacite de la vechiul executant.

Va rugam in mod insistent sa sistati de imediat abuzul si risipa de bani publici care se deruleaza sub ochii nostrii cu acceptul dvs si sa readuceti strada noastra in stadiul dinaintea distrugerii provocate in mod abuziv, indreptand fondurile Europene catre strazi care chiar au nevoie de canalizare, asfaltare, etc.

Mai mult, latimea trotuarului nu permite amenajarea de spatii verzi asa cum ni s-a comunicat iar in privinta structurii carosabilului nu s-au efectuat in zona studii de specialitate prin sondare sau alt fel de studii geo, etc care sa demonstreze o eventuala stare de uzura, degradare sau neconformitate.

Asteptam cu mult interes solutionarea petitiei noastre, in caz contrar ne vedem pusi in situatia de a ne adresa mass media si Justitiei pentru abuz si cheltuire fara justificare de bani publici, indiferent de sursa de finantare intr-o perioada in care ni se recomanda si impune masuri de austeritate si economisire a oricarei forme de resurse.”

Revenim cu explicația oficială a Primăriei Ploiești, în momentul în care va redacta un punct de vedere oficial cu răspunsuri la petiția ploieștenilor de pe strada Mircea cel Bătrân.