Oricât de ieftină e intrarea la ștrandul Primăriei Râmnicu Vâlcea, cea de la Ploiești rămâne tot zero

Când la Ploiești se spune ”nu se poate” sau pur și simplu nu se mai spune nimic, ne uităm către alte orașe din România, să vedem dacă se poate câte ceva pentru plătitorii de taxe și impozite de acolo.

- Publicitate -

Nu de puține ori am fost întrebați ce se poate face în Ploiești în timpul verii. În principiu… mai nimic, asta dacă te gândești la ce oferă municipalitatea.

Alegerile sunt doar în sfera privată, pe la câte un întreprinzător care are piscină, în cazul în care simțiți nevoia să vă relaxați în acest fel.

Sau, dacă vreți, cea mai bună alegere pentru sezonul de vară în Ploiești este să pleci din oraș. Nu contează unde, oriunde.

- Publicitate -

Ploieștiul nu mai are ștanduri, municipalitatea nu a fost interesată să administreze în regie proprie un astfel de complex de agrement, care poate fi o sursă de venit pentru primărie. Dacă nu se poate, nu se poate…

Să vedem dacă la alții se poate…

Spre exemplu, într-un oraș în care nici nu bănuiești, deși ar trebui să acorzi mai multă atenție și localităților în care chiar credeai că nu se mai întâmplă nimic – Râmnicu Vâlcea, municipiul reședință de județ în Vâlcea.

Primăria Râmnicu Vâlcea își anunță cetătenii: ”După mai multe săptămâni de vreme nefavorabilă, Ștrandul Ostroveni începe să atragă tot mai mulți vizitatori.

- Publicitate -

După îmbunătățirea vremii din ultimele zile, dar și ca urmare a finalizării anului școlar, Baza de agrement ”Ştrand Ostroveni” din administrarea Primăriei municipiului (deschisă la 1 iunie pentru actualul sezon estival) începe să se anime cu vizitatorii cărora le pune la dispoziție aceleaşi condiţii excelente ca și în anii precedenți: două bazine cu apă dulce, două bazine cu apă sărată, grupuri sanitare curate şi moderne şi spaţii elegante pentru comerţ şi alimentaţie publică.

Tarifele au rămas neschimbate, respectiv 15 lei pentru adulţi şi 8 lei pentru copiii cu vârsta între 5 şi 14 ani, micuții sub 5 ani au accesul gratuit, iar pensionarii din Râmnicu Vâlcea se bucură în continuare de gratuitate în zilele de luni până joi, în baza prezentării la intrare a cuponului de pensie şi a actului de identitate.

Programul de funcţionare al ștrandului din sudul municipiului este între orele 08.00 – 20.00 de marţi până duminică, iar luni între orele 11.00 – 20.00.”

- Publicitate -

Nu știm dacă funcționează pe post de consolare, dar la Ploiești intrarea la ștrandul primăriei rămâne și în acest an zero lei, din simplul motiv că municipalitatea nu are un ștrand. De ce ar avea?

Citește și Cum Târgoviște dă clasă Ploieștiului și vezi cum arată complexul lor de agrement

PS: În aceste zile, în Râmnicu Vâlcea se derulează o campanie amplă de asfaltare, cât timp lumea e pe la ștrand 🙂