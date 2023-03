Astăzi s-au împlinit 90 de ani de la nașterea lui Nichita Stănescu. Comunicarea deficitară aproape a făcut să treacă neobservată această zi. Păcat!

Astăzi, 31 martie, Nichita Stănescu ar fi împlinit 90 de ani. Născut în Ploiești, marele poet „al necuvintelor” este o mândrie pentru orașul nostru, și așa va rămâne întotdeauna.

Casa din Ploiești, unde s-a născut, este deschisă publicului și poate fi vizitată. Întreg muzeul este o oază de liniște care te introduce în viața celui care a fost unul dintre cei mai mari poeți români.

În preajma zilei sale de naștere, ca în fiecare an, autoritățile organizează diverse evenimente culturale, cum ar fi, de exemplu, Festivalul Internațional de Poezie „Nichita Stănescu”, festival care a ajuns anul acesta la ediția a XXXIII-a, ca și Festivalul Artelor „Nichita la Echinocțiu”, care s-a desfășurat în perioada 22-31 martie 2023, la Centrul Dramatic „Mythos” și care a reunit deopotrivă artiști tineri, talentați, și, totodată, un public entuziast. Centrul Dramatic „Mythos” funcționează sub patronajul Centrului Judeţean de Cultură Prahova.

Revenind la Festivalul Internațional de Poezie, în parcul Nichita Stănescu din centrul Ploieștiului a fost chiar organizat și un târg de carte.

Manifestările prilejuite de ziua de naștere a marelui poet au fost diverse și, fiecare, a încercat, într-un fel sau altul, să-l omagieze pe „Nini”, așa cum era alintat de apropiați. Aceasta este încă o dovadă, în plus, că poetul este adând înrădăcinat în sufletele ploieștenilor.

Și toate aceste manifestări sunt binevenite, mai ales într-o societate în care cultura, pe zi ce trece, pierde tot mai mult teren. Și asta se vede…

Trecând întâmplător acum două zile prin Parcul Nichita Stănescu, am observat tarabele cu cărți și, punând întrebări, am aflat de Festivalul de Poezie. Ajunsă la laptop, am început să caut programul, să caut detalii, să caut orice despre Festival. Nu am găsit nimic în afară de două vorbe pe pagina de Facebook a Consiliului Județean. Doare acest aspect!

La „Street Food Festival” se face o reclamă asiduă. Cu cel puțin o lună înainte se află data, și cine participă. Se face reclamă în online, pe rețelele de socializare și toate publicațiile primesc diverse comunicate d epresă pe această temă.

În plus, pe perioada desfășurării festivalului, fie că e tip „street food”, că e „de meșteșuguri”, fie că mai știu eu ce altă temă abordează, se închide bulevardul și se face tam-tam mare. Vin oameni din tot județul și din județele învecinate să se bucure de aceste zile.

Artiștii care „se produc” pe scenă, nume mai mari sau mai puțin mari, sunt cunoscuți, iar numele lor și ora la care încep sunt trecute pe toate site-urile. De programul Festivalului Internațional de Poezie „Nichita Stănescu” abia am reușit să fac rost în „format word” ca să îl pot publica. În rest l-am găsit doar în varianta tipărită. Păi, într-o lume conectată online în majoritatea timpului, cine să afle de acest Festival dacă nu se scrie.

Din păcate, dacă ramura culturală nu va ține pasul cu vremurile, dacă nu se va digitaliza, dacă nu va căuta căi să ajungă la public, va muri înce-încet în scurtă vreme.

Așa cum primăria, Consiliul Local, Consiliul Județean și toți ceilalți se dau peste cap să apară festivalurile vieții pe toate site-urile, ar trebui să se dea peste cap să apară și evenimentele de cultură adevărată în mediul online. Mai ales că este mult mai ieftin să publici un program de eveniment în format eletronic, decât să tipărești nu știu câte broșuri care oricum nu ajung la nimeni.

Cultura trebuie promovată. Este singura modalitate în care ne putem păstra legăturile cu trecutul, cu frumosul, cu arta și cu sufletul.

Degeaba faci reclamă că vine food-truck-ul cu burgeri, dacă nu găsești o soluție să faci reclamă și că în martie „Ploieștii se numesc „Nichita””, așa cum au scris organizatorii Festivalului Internațional de Poezie „Nichita Stănescu” în broșura tipărită.

Evenimente culturale sunt la Ploiești, periodic. Sub egida Centrului Județean de Cultură Prahova, în colaborare cu diverse instituții, arta și cultura și-au făcut loc în peisajul ploieștean. Trebuie doar comunicat mai bine. Atâta tot!