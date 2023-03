Experiența unui donator de sânge la Ploiești: timp de așteptare, organizare, riscuri și beneficii

Nu mă încadrez în nicio categorie de donatori. Nu sunt nici „donator regulat”, pentru că nu am constanță sau regularitate în a dona, nici „donator ocazional”, pentru că nu mă duc pentru vreun caz anume, când știu sigur că e nevoie. De obicei, când îmi pun în cap că trebuie să ajung să donez sânge pentru că a trecut ceva vreme de când am donat ultima dată, trec vreo 3-6 luni până când ajung efectiv la centrul de donare. De ce? Pentru că necesită ceva mai multe pregătiri, învoit de la muncă, grijă ca în noaptea de dinainte să mă odihnesc bine, posibilitatea să se învoiască și soțul ca să mergem împreună în caz că pică pe-acolo vreunul… 😊))). Pe scurt, trece vremea până sunt întrunite condițiile.

La Ploiești se poate dona, în mod normal, de luni până vineri la Centrul de Transfuzie Sanguină de pe Șoseaua Vestului 24. Ocazional, se organizează diverse campanii de donare, în colaborare cu diverse asociații, și atunci se poate dona și sâmbăta, ori la centru, ori pe traseu, depinde unde se organizează.

Din păcate, campaniile sunt destul de slab promovate că, dacă știam de ele din timp, nu ne mai dădeam peste cap să ne luăm liber de la muncă vinerea. Astfel, odată ajunși la Centrul de Transfuzii, am aflat că sâmbătă, 18 martie, era organizat eveniment la Câmpina. Adică evenimentul era stabilit demult, dar prea slab promovat pentru a ne putea organiza în funcție de el. Brusc m-am simțit aiurea că am comentat acum ceva vreme în legătură cu programul Centrului de Transfuzii, care nu dă posibilitatea să donezi decât de luni până vineri. Adică ei fac treabă și sâmbăta uneori, evident, dar… se face prea puțină publicitate acestui lucru.

Am ajuns la Centrul de Transfuzii pe la 8:30 – 9:00. Am avut grijă înainte să mănânc și să beau cafea îndulcită. În urmă cu 3 ani, n-am ținut cont de mâncat înainte și mi s-a făcut rău în timpul procedurii, așa că acum, cu lecția învățată, am avut grijă să fiu mâncată bine înainte să plec.

Odată ajunsă acolo, am mers la primiri unde mi-am lăsat cartea de identitate și am luat formularul care trebuie completat în vederea donării. Câteva întrebări, o semnătură și gata.

După câteva minute m-a chemat în prima sală unde știam că există cineva care te înțeapă în deget pentru a lua o probă de sânge. Pe mine nu m-a „nimerit” din prima, ca să zic așa, așa că a mai băgat o dată acul. Să ne înțelegem, sunt doar amuzată de situație, nu consider că mi-au făcut cine știe ce deserviciu.

După alte câteva minute (bune) de așteptare am fost chemată în altă sală unde am mai răspuns la câteva întrebări legate de operații sau alte intervenții de la ultima donare, sau dacă există ceva probleme cronice de sănătate, apărute între timp.

Stând de vorbă cu doamna director Hanganu, pentru că dânsa făcea această parte a triajului, am aflat că sâmbătă, pe 18 martie, urmează să meargă la Câmpina, pentru campania de donare a Asociației Roata de Foc. Ehe… dacă știam… îmbinam utilul cu plăcutul. Acum însă deja era târziu. Aveam degetul ciuruit! 😊

În sala de donare propriu-zisă era ceva agitație când am intrat. Cu ocazia aceasta am înțeles și de ce se prelungise așteptarea atât de mult. Unui tânăr i se făcuse rău. De fapt, din câte cirulau zvonurile pe acolo, venise să doneze pentru cineva și nu dormise cu o noapte înainte. A adormit în timpul donării și nu au mai putut să-l trezească. Așa că, la momentul la care eu am ajuns, era acolo SMURD-ul, iar tânărul era conștient, era bine, dar era ținut sub observație.

M-am felicitat încă o dată pentru mucenicul mâncat la micul dejun.

Recunosc, deși la recoltare analize nu am nicio problemă, la donare prefer să nu mă uit. Mă cam crispează grosimea acului, ce-i drept. Dar, odată intrat în venă, nu contează că e gros sau subțire, se simte la fel, adică ok.

Cantitatea de sânge standard este de 450 ml. Mie însă au considerat ok să-mi ia mai puțin, cam 350 ml. Cantitatea se stabilește în funcție de fiecare persoană, vârstă, înălțime, greutate, etc.

La final, după ce acul este scos din venă și se aplică presiune pe braț, trebuie să mai stai în sală, pe scaun, câteva minute pentru a se asigura personalul medical de acolo că ești ok. Apoi poți să pleci, cu sau fără cornul cu gem care ți-l oferă și care este foarte bun.

Ulterior, se coboară la subsol pentru finalizarea actelor. „Doriți adeverință pentru zi liberă la serviciu?” – NU (Eu, că soțul a luat. Ulterior mi-a părut rău că nu mi-am luat și eu). „Doriți adeverință pentru reducere pe transportul în comun?” – NU. Ni s-au înmânat plicurile cu cardurile de masă (preîncărcat fiecare cu 66,99 lei), am semnat și urmează să mergem peste câteva zile să ridicăm rezultatele analizelor.

Marea rugăminte a doamnelor de acolo a fost ca, după ce sunt banii cheltuiți de pe aceste carduri, să mergem să le ducem înapoi, deoarece acestea se rulează. Practic, sunt carduri de masă normale, Sodexo Gusto, care trebuie înapoiate pentru a fi reîncărcate și date mai departe.

M-am întrebat la un moment dat de ce nu au păstrat sistemul anterior cu bonuri de masă. Apoi mi-am adus aminte că totul tinde să se digitalizeze. Acum însă, între noi fie vorba, cardul Gusto îl primești într-un plic, de care este capsat un alt plic în care se află o foaie pe care este PIN-ul cardului respectiv. Astfel, din punct de vedere al salvării copacilor, sigur nu au făcut nicio economie că au scos bonurile de masă. Hârtia tocată e aceeași, dacă nu chiar mai mult.

Recunosc, după ce am urcat scările de la subsol am avut o stare de amețeală ușoară, dar m-am așezat repede și mi-am revenit.

În ce mă privește, regret că au trecut aproape trei ani de când am donat ultima dată. Pot să dau vina pe pandemie, dacă mă chinui puțin. Îmi promit că anul viitor, în martie, voi dona din nou dar voi încerca să mă orientez spre o campanie desfășurată în weekend. Cred că așa este cel mai bine.

În total am stat cu totul aproximativ 2 ore, dar am prins și întârzierea cauzată de incidentul din sala de recoltare.

Rezumând experiența:

Ce riști? Riști să ți se facă puțin rău. Riști să nu te califici pentru donare dacă analizele preliminare nu ies bine. Riști să ai probleme la muncă dacă mergi în cursul săptămânii. Riști să mergi degeaba dacă ai sub 55 kilograme.

Ce beneficii ai? Ai o stare de bine în primul rând. Ai un set gratuit de analize, pentru că, înainte de punga de sânge, o asistentă îți ia și vreo patru eprubete pentru a-ți face analizele. Ai o zi liberă de la serviciu, extra concediu. Ai un card cu 66 de lei pe care îl poți folosi ca pe orice card de masă. Ai reducere la transportul în comun. Dar, cel mai important, ai o satisfacție ne nedescris. „De ce ai făcut așa ceva? Ce ți-a ieșit la chestia asta?”, m-a întrebat cineva destul de apropiat, fază care m-a lăsat perplexă. Nu-ți „iese” nimic, aș zice. Dar, personal, îți „iese” totul cu siguranță.

În Prahova se poate dona sânge la Ploiești, de luni până vineri, la Centrul de Transfuzie Sanguină, între orele 7:30 și 14:00, sau sâmbătă, pe 18 martie, la Câmpina și, mai apoi, pe 25 martie tot la Ploiești. Despre aceste campanii vom anunța însă separat.