Cum pot fi recuperate datoriile la întreținere. Când intervine executarea silită

Viața la bloc nu este simplă, mai ales în cazul în care asociația de proprietari nu poate achita plățile către furnizorii de servicii din cauza restanțelor acumulate la întreținere de către unii proprietari. Pentru locatari, problemele apar mai ales în cazul în care, ca urmare a restanțelor la întreținere ale unor vecini, pot fi sistate utilitățile.

„Locuiesc într-un bloc din zona de nord a Ploieștiului. Recent a avut loc ședință la asociația de proprietari și am fost anunțați că sunt patru vecini care au datorii la întreținere din lunile aprilie – august. Sumele sunt destul de mari.

Ni s-a spus că pentru a preveni situațiile în care ar putea fi sistate unele utilități, să constituim un fond de rulment mai mare la întreținere.

Adică să achităm bani în plus, pentru că unii nu și-au plătit întreținerea. Nu mi se pare corect din cauza unor restanțieri să plătesc mai mult. Menționez că acei vecini nu au o situație disperată, atâta timp cât circulă cu propriile autoturisme”, ne-a scris un cititor.

Cum pot fi recuperate datoriile la întreținere

În cazul în care sunt acumulate datorii la întreținere de către unii proprietari, administratorul de bloc este obligat să notifice în scris proprietarul care are plăți restante, iar asociația are dreptul de a acționa în instanță pentru recuperarea datoriilor.

Astfel, potrivit Legii 196/2018, după notificarea transmisă către proprietarul cu datorii la întreținere, administratorul de bloc este obligat să înştiinţeze preşedintele şi comitetul executiv al asociaţiei de proprietari despre restanţe.

„Asociaţia de proprietari, prin preşedinte, are dreptul de a acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, informând membrii asociaţiei prin afişare la avizier”, mai precizează actul normativ.

Când se ajunge la executarea silită

Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxa de timbru, atât în primă instanţă, cât şi în cazul exercitării de către aceasta a căilor de atac, ordinare sau extraordinare.

Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar din condominiu, poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de lege.

Atenție, însă! Potrivit Codului de procedură civilă, „partea poate, după caz, renunţa la judecarea cererii de chemare în judecată sau la însuşi dreptul pretins, poate recunoaşte pretenţiile părţii adverse, se poate învoi cu aceasta pentru a pune capăt, în tot sau în parte, procesului, poate renunţa la exercitarea căilor de atac ori la executarea unei hotărâri.

De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale în orice alt mod permis de lege”.

Cine are drept de presemțiune în cazul executării silite

„Autorităţile administraţiei publice locale au drept de preempţiune la preţ egal asupra locuinţelor aflate în procedura de executare silită pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei, cu respectarea normelor de procedură civilă în vigoare.

Aceste locuinţe vor fi folosite ulterior numai ca locuinţe sociale, proprietarii executaţi silit având prioritate la repartizarea acestora, numai dacă îndeplinesc condiţiile de acces la locuinţele sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Asociaţia de proprietari are ipotecă legală asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari”, mai precizează Legea 196/2018.

Privilegiu general mobiliar

Pentru aceleaşi creanţe, asociaţia de proprietari beneficiază, conform aceluiași act normativ, de un privilegiu general mobiliar asupra bunurilor mobile situate în apartamentele şi celelalte spaţii proprietăţi individuale amplasate în condominiul respectiv. Privilegiul vizează doar bunurile mobile situate în imobilul cu privire la care există sumele datorate.

Executorii judecătoreşti sunt obligaţi să înştiinţeze în scris asociaţia de proprietari cu privire la termenele de intervenţie şi la posibilitatea intervenţiei în cursul executării silite pornite de un creditor împotriva debitorului, proprietar în condominiul în care este constituită respectiva asociaţie de proprietari.

Totodată, potrivit legii, preşedintele asociaţiei de proprietari are obligaţia radierii ipotecii imobiliare, legale, în termen de cel mult 10 zile de la data la care suma datorată cu titlul de restanţă a fost plătită de către proprietar.

Cum poate fi contestată întreținerea la bloc

Trebuie precizat că, la rândul său, proprietarul unui imobil poate contesta întreținerea la bloc, în cazul în care consideră că există anumite valori calculate eronat în listele de plată.

Mai mult, proprietarii dintr-un imobil au dreptul de a solicita informații cu privire la cota de contribuție la cheltuielile asociațiilor de proprietari. (Detalii AICI).

De menționat este faptul că, pe lângă utilități, în lista de la întreținere figurează și alte cheltuieli, cum ar fi cele pentru întreținerea spațiilor comune. (Detalii privind cheltuielile la bloc AICI).