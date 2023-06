Calculul întreținerii generează nemulțumiri în rândul multor ploieșteni. Poate fi contestată, însă, lista de întreținere? Legislația în vigoare prevede că proprietarii de apartamente au dreptul să solicite informații cu privire la cota de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari.

- Publicitate -

Proprietarii de apartamente au dreptul, potrivit Legii 196/2018, să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. Dar poate fi contestată lista de întreținere?

Un ploieștean susține că dorește să conteste lista de întreținere, după ce a constatat că are de plată mai mult pierderile înregistrate la nivelul blocului față de consumul individual de apă caldă și rece.

„Am fost plecat de acasă timp de două luni, iar când am revenit am constatat că am de plată apă caldă și apă rece, nu pentru consum, ci pentru diferențele înregistrate între contorul de la baza blocului și consumul individual din bloc. Pot contesta întreținerea, în condițiile în care nu am certitudinea că există aceste diferențe?”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro.

Viața la bloc în Ploiești. Cum poate fi contestată lista de întreținere

Proprietarii de apartamente au dreptul să o conteste în scris, în termen de 10 zile, de la afișarea listei de plată.

„Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia”, se precizează în Legea 196/2018.

În cazul în care președintele și administratorul nu vor lua măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociației de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica comitetul executiv și cenzorul/comisia de cenzori.

- Publicitate -

În situația nesoluționării sau a soluționării necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 zile de la depunerea acestora, proprietarii pot solicita sprijin Serviciul Monitorizare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Ploiești.

Totodată, potrivit legii, în cazul în care proprietarul se consideră prejudiciat poate contesta în instanță, dar din start trebuie spus că procedura necesită timp.