Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase la Puchenii Mari

În perioada 10 noiembrie – 15 noiembrie 2025, la Puchenii Mari, Prahova, se desfășoară o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase.

Această inițiativă are scopul de a încuraja cetățenii să contribuie la obținerea unui mediu mai curat, beneficiind de condițiile necesare pentru colectarea selectivă.

Tipurile de deșeuri acceptate sunt: obiecte de mobilier, saltele canapele, uși din lemn sau alte materiale, tâmplărie din lemn sau din alte materiale.

Campania se desfășoară în perioada 10 – 15 noiembrie, iar deșeurile voluminoase se predau la sediul Primăriei Puchenii Mari sau în Piața Agroalimentară.

Pentru detalii suplimentare despre programul de colectare puteți apela la numărul de telefon: 0219640.