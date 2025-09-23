- Publicitate -

Cum va fi vremea în octombrie în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Vremea începe să se răcească, iar de săptămâna viitoare temperaturile vor fi mai coborâte față de cele normale.

La Ploiești, dacă primele zile vor fi mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă, finele săptămânii va aduce temperaturi de 15 – 16 grade Celsius. Vremea rece se va menține și săptămâna viitoare. (Detalii AICI)

La munte, vremea se va răci în perioada următoare, iar temperaturile minime vor ajunge, la finele săptămânii, la -8… -9 grade Celsius.

Luna octombrie va aduce temperaturi apropiate de cele normale. În primele două săptămâni ale lunii viitoare nu vor lipsi, în schimb, ploile.

Cum va fi vremea până pe 29.09.2025

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperaturile medii, a precizat ANM, vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale

Cum va fi vremea în săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperatura medie a aerului, potrivit ANM, va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Mediile valorilor termice, spun meteorologii, vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor putea fi ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

