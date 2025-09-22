Când revin ploile la Ploiești. Temperaturi de 15 grade Celsius

După temperaturi cu mult mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă, vremea începe să se răcească în această săptămână. Începând de joi, 25 septembrie, temperatura maximă va fi de 15… 16 grade Celsius, iar valul de ploi își va face simțită prezența la Ploiești.

Vremea va debuta, la Ploiești, cu valori mai ridicate pentru această perioadă, cu maxime care vor ajunge la 26 de grade Celsius.

În schimb, de la mijlocul săptămânii sunt așteptate valori cu peste 10 grade Celsius mai mici.

De joi, mercurul în termometre va urca doar până la 15 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se va situa, la finalul săptămânii, la 7 – 8 grade Celsius.

Tot la finele săptămânii este așteptat un nou val de ploi la Ploiești, în special duminică, 28 septembrie.

Treptat, însă, de săptămâna viitoare, temperaturile maxime vor crește, iar maximele vor ajunge, din nou, la valori de 22 – 24 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

În prima săptămână, potrivit ANM, valorile termice vor marca o scădere treptată de la temperaturi maxime mai ridicate decât cele climatologic specifice.

Astfel, de la valori în medie de 18…20 de grade se va înregistra o scădere a temperaturilor la valori medii de 9…12 grade, iar cele minime vor scădea de la valori medii de 8…10 grade spre o medie în jurul a 2 grade.

„În cea de-a doua săptămână, valorile de temperatură nu vor avea variații semnificative și se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 8…12 grade, iar media minimelor va fi de 0…4 grade.

Începând cu ziua de 25 septembrie, probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicată până spre finalul intervalului”, a anunțat ANM.