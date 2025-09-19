Ce spune Jovila despre furnizarea apei în Valea Călugărească

După apariția articolului privind sistarea furnizării apei potabile în comuna prahoveană Valea Călugărească, Jovila Construct, compania care administrează sistemul a reacționat, transmițând un punct de vedere redacției Observatorul Prahovean.

”În legătură cu articolul publicat la data de 19.09.2025 privind rezilierea contractului de concesiune pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare în comuna Valea Călugărească, facem următoarele precizări:

Rezilierea contractului de delegare a serviciului a fost notificată de către SC Jovila Construct SRL prin Notificarea nr. 1385/16.09.2025, în condițiile contractului și ale legii, pentru nerespectarea continuă a obligațiilor legale și contractuale de către UAT Valea Călugărească”, se arată în punctul de vedere semnat de directorul general al companiei, Mihail Joița.

Comuna Valea Călugărească nu are stație de tratare a fierului și manganului din apă

Acesta susține că a semnalat necesitatea unor investiții în extinderea capacității de alimentare cu apă și că obligația este a Primăriei.

„Referitor la afirmațiile edilului privind calitatea serviciilor vă comunicăm că sistemul de alimentare cu apă din Valea Călugărească nu are integrat stație de tratare pentru reducerea fierului și manganului, elemente conținute natural în apa extrasă prin foraje, iar sursa de apă din care se asigură alimentarea cu apă în Valea Călugărească nu asigură cantitatea suficientă pentru sistem astfel cum a crescut prin numărul de utilizatori în ultimii 23 de ani.

Obligația de investiție este a UAT, dar nerealizată, deși subscrisa am semnalat necesitatea acestor investiții pe parcursul derulării concesiunii.

Referitor la afirmațiile edilului privind prețurile exagerate practicate la nivel de comună vă comunicăm că prețurile practicate pentru alimentarea cu apă și canalizare în Valea Călugărească sunt cele aprobate la nivelul anului 2021 și sunt la mai puțin de jumătate față de prețurile practicate de operatorul regional”, a mai precizat Mihail Joița.

Vă reamintim că, ieri, cei 17 consilieri locali din Valea Călugărească au aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru a asigura alimentarea cu apă și canalizare în comuna Valea Călugărească.

