- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Ce spune Jovila despre furnizarea apei în Valea Călugărească

Ciprian Pap
Autor: Ciprian Pap

Data:

Lasă un comentariu

După apariția articolului privind sistarea furnizării apei potabile în comuna prahoveană Valea Călugărească, Jovila Construct, compania care administrează sistemul a reacționat, transmițând un punct de vedere redacției Observatorul Prahovean.

- Publicitate -

”În legătură cu articolul publicat la data de 19.09.2025 privind rezilierea contractului de concesiune pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare în comuna Valea Călugărească, facem următoarele precizări:

Rezilierea contractului de delegare a serviciului a fost notificată de către SC Jovila Construct SRL prin Notificarea nr. 1385/16.09.2025, în condițiile contractului și ale legii, pentru nerespectarea continuă a obligațiilor legale și contractuale de către UAT Valea Călugărească”, se arată în punctul de vedere semnat de directorul general al companiei, Mihail Joița.

Comuna Valea Călugărească nu are stație de tratare a fierului și manganului din apă

Acesta susține că a semnalat necesitatea unor investiții în extinderea capacității de alimentare cu apă și că obligația este a Primăriei.

Eveniment

45 de ani de la înființarea Teatrului Equinox, la Ploiești

Pe 21 septembrie 2025 se împlinesc 45 de ani de la înființarea Teatrului Equinox, la Ploiești, de către regizorul Mihai Vasile. Fenomenul Equinox, chiar...
- Publicitate -

„Referitor la afirmațiile edilului privind calitatea serviciilor vă comunicăm că sistemul de alimentare cu apă din Valea Călugărească nu are integrat stație de tratare pentru reducerea fierului și manganului, elemente conținute natural în apa extrasă prin foraje, iar sursa de apă din care se asigură alimentarea cu apă în Valea Călugărească nu asigură cantitatea suficientă pentru sistem astfel cum a crescut prin numărul de utilizatori în ultimii 23 de ani.

Obligația de investiție este a UAT, dar nerealizată, deși subscrisa am semnalat necesitatea acestor investiții pe parcursul derulării concesiunii.

Referitor la afirmațiile edilului privind prețurile exagerate practicate la nivel de comună vă comunicăm că prețurile practicate pentru alimentarea cu apă și canalizare în Valea Călugărească sunt cele aprobate la nivelul anului 2021 și sunt la mai puțin de jumătate față de  prețurile practicate de operatorul regional”, a mai precizat Mihail Joița.

- Publicitate -

Vă reamintim că, ieri, cei 17 consilieri locali din Valea Călugărească au aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru a asigura alimentarea cu apă și canalizare în comuna Valea Călugărească.

Citește știrea întreagă aici: Apa nu va mai fi furnizată, la Valea Călugărească, de către Jovila

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

1
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

1
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
Exclusiv

Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

0
Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui...
Exclusiv

Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

12
Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele...
- Publicitate -

Știri noi

Auto-moto

Accident pe DN1B, la Merei, în Buzău. Trafic blocat pe ambele sensuri

0
Un accident rutier în care au fost implicate șase...
Eveniment

Pilotul ploieștean Sebastian Dan, aur mondial la acrobații cu avionul

0
Sebastian Dan, pilotul Aeroclubului României, Aeroclubul Teritorial Gheorghe Bănciulescu...
Eveniment

Elevii Concordia i-au interpretat pe Regii și Reginele României

0
Un moment aparte, încărcat de emoție și semnificație, a...
Auto-moto

Accident pe DN1, la Băicoi. Trafic restricționat pe sensul către Ploiești

0
Atenție, șoferi! Un accident rutier soldat cu rănirea unui...
Administrație

Cum va fi modernizat Parcul Bucov

0
Decolmatarea lacului 1, amenajarea insulei pentru evenimente, ponton și...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Campanie de colectare a deșeurilor, la Râfov, cu premii

Raluca Șerban -
În perioada 22-26 septembrie, primăria comunei Râfov participă la...

Pericol la Drajna. Stâlp de curent înclinat precum turnul din Pisa

Roxana Tănase -
Un stâlp de curent electric a ajuns, pentru localnicii...

Probleme la un bloc din Ploiești. Vor să-și facă propria asociație

Roxana Tănase -
Inevitabil, în cadrul unei asociații de proprietari pot să...

Cine concertează la “Sărbătoarea Vinului”, cel mai așteptat eveniment din Valea Călăgurească

Elena Moisescu -
Primăria Valea Călugărească păstrează tradiția și va organiza cel...
- Publicitate -

Grupul Alianța Europeană s-a reunit la Berceni

Raluca Șerban -
La Berceni a avut loc, în perioada 11–12 septembrie...

Școala din Strejnicu intră în renovare. Unde vor fi mutați copiii

Raluca Șerban -
Primăria Târgșoru Vechi pune la dispoziția elevilor un mijloc...

Ce riști dacă depozitezi vechituri pe scara blocului la Ploiești

Roxana Tănase -
Viața la bloc nu este fără reguli, mai ales...

Trucurile pentru cel mai bun bulion de roșii, la piața de la Hale

Roxana Tănase -
Considerat esențial în bucătăria tradițională, bulionul de roșii este...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean