Apa nu va mai fi furnizată, la Valea Călugărească, de către Jovila

Operatorul de apă Jovila Construct SRL va mai opera doar 90 de zile în comuna Valea Călugărească, respectivul contract de furnizare a serviciilor fiind reziliat. În nenumărate rânduri, cetățenii au reclamat proasta calitate a apei, dar și tariful exagerat.

Cu unanimitate de voturi, cei 17 consilieri locali au aprobat, pe 18 septembrie 2025, proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru a asigura alimentarea cu apă și canalizare în comuna Valea Călugărească.

Prin rezilierea contractului de furnizare a apei potabile, administrația locală trebuie să găsească acum o soluție pentru a asigura acest serviciu cetățenilor.

„Avem 90 de zile la dispoziție să găsim o soluție. Proicetul care a fost aprobat în unanimitate vizează elaborarea unui studiu de specialitate privind înființarea, organizarea, funcționarea și gestionarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare din comuna Valea Călugărească și elaborarea unui studiu de oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare din comuna Valea Călugărească prin încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare direct.

S-a ajuns la această situație din cauza numeroaselor nemulțumiri ale oamenilor cu privire la slaba calitate a serviciilor oferite, dar și a prețului exagerat practicat la nivel de comună”, a precizat primarul localității Valea Călugărească, Ioana Neagu.