Festivalul Cașcavelei, la Valea Doftanei. Concerte, artificii și efecte speciale

Festivalului Cașcavelei continuă, sâmbătă, la Valea Doftanei, cu atmosferă și muzică bună. După ce prima seară a adus un adevărat spectacol pe scenă, sâmbătă, se dă, din nou, startul distracției.

Festivalul Cașcavelei, de la Valea Doftanei, și-a deschis, vineri, larg porțile. Muzica bună și distracția nu au lipsit de la evenimentul organizat de Primăria Valea Doftanei și Consiliul Local Valea Doftanei.

Sâmbătă, în cea de a doua zi a Festivalului Cașcavelei de la Valea Doftanei, muzica bună și distracția vor continua. Pe scenă sunt așteptați să urce Nicole Cherry, Dorian Popa, Furgo și Mioara Velicu.

Aflat la cea de a XXII – a ediție, Fativalul Cașcavelei va continua și duminică, 7 septembrie, când pe scenă vor urca Taraful Cleante, Andreea Bălan, Nicu Paleru și Mărioara Man. Nu vor lipsi ansamblurile folclorice.

De la cel mai important eveniment al toamnei nu vor lipsi focurile de artificii, efectele speciale, DJ set, dar nici parcul de distracții.

Pe durata festivalului miile de spectatori se vor putea delecta cu produse tradiționale, de la cașcavea, preparată după rețete tradionale păstrate cu sfințenie, până la pastramă, bulz, dar și vin. Intrarea este liberă. (Detalii AICI).