Programul concertelor de la Republik Fest, sâmbătă, 6 septembrie

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Scene, muzică și povești, alături de familie și prieteni, la Republik Fest, primul festival fusion-simfonic din România. În a doua zi a festivalului, sâmbătă, 6 septembrie, Republik Fest își deschide larg porțile pentru o nouă experiență de neuitat. Evenimentul are loc la Parcul Memorial „Constantin Stere”. Biletele sunt disponibile pe republikfest.ro.

După startul grandios, de vineri, în cea de a doua zi a Republik Fest, sâmbătă, 6 septembrie, energia se mută între sonorități urbane și rock alternativ.

Cap de afiș este Nneka, artista nigeriano-germană care reușește să transmită emoție și energie, îmbinând sonorități moderne cu influențe africane autentice. (Detalii AICI)

Următorul moment special aparține Deliric x Silent Strike Simfonic. (Detalii AICI).

Republik Fest

Pe scenă vor urca The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, Sam Evans, Pinholes și Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut.

Nu vor lipsi Andu Simion și Tea Bee, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee. Corul Filarmonicii aduce spectacolul „The Greatest Show”. Teatrul va completa ziua cu „Ferma animalelor” de George Orwell.

Muzica, fuziunile simfonice neașteptate și artiștii vor transforma Parcul ‘Constantin Stere’ într-o poveste de neuitat.

Programul Republik Fest, sâmbătă, 6 septembrie

program festival

Harta Republik Fest

harta Republik Fest

Biletele sunt disponibile pe republikfest.ro.

