Al doilea microbuz electric pentru elevi a ajuns la Râfov

Noile microbuze electrice sunt destinate transportului elevilor din peste zece localități din Prahova.

Vehiculele au fost achiziționate de către Consiliul Județean Prahova, prin accesare de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Microbuzele electrice (cu zero emisii) sunt cu acționare complet electrică și cu servicii accesorii incluse pe perioada de garanție.

Consiliul Județean Prahova a depus două proiecte de finanțare pentru accesarea de fonduri în vederea achiziționării de microbuze electrice, valoarea totală s-a cifrat la 61 de milioane lei.

Comuna Râfov a mai primit un microbuz electric, în luna decembrie 2024, cu capacitatea de 16 locuri.

“Comuna Râfov, cu sprijinul Domnului Președinte al Consiliului Județean Prahova, Dl. Virgiliu Daniel Nanu și ca urmare a parteneriatului care are ca obiect ” Transportul elevilor adaptați mobilității fără CO2- TEAM-CO2” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta C 15: Educație, este beneficiarul primului microbuz școlar electric cu capacitatea de 16 locuri, fapt care va facilita transportul elevilor din comună, cu mijloace de transport nepoluante și prietenoase cu mediul. Urmează recepția celui de-al doilea microbuz in perioada următoare”, scria, în decembrie, primarul comunei, Paul Costin Cazanciuc, pe pagina personală de Facebook.