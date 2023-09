Laura Bretan, Dora Gaitanovici, Cristina Lupu si Jurjak vor cânta pe scena de la Karpatia Horse Show 2023!

Cea de-a opta ediție a Karpatia Horse Show care va avea loc între 22-24 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova s-a transformat într-un adevărat “festival” ecvestru. Pe lângă clasicele concursuri de dresaj, cross-country, obstacole și atelaje, concertele unor soliști și trupe foarte apreciate de spectatori vor aduce o notă aparte față de alte concursuri hipice și vor crea un micro-univers, dedicat echitației și lifestyle-ului. Vor fi trei zile pline de aventură și distracție!

Vineri, 23 septembrie, proba de dresaj va aduce o notă de eleganță și distincție zilei, ce se va încheia cu un excepțional concert al Laurei Bretan, în premieră pe scena Micul Trianon de la Florești. O voce de excepție, finalistă a America’s Got Talent, ea va fi acompaniată de pianistul argentinian Mariano Castro.

Deși are numai 21 de ani, Laura este invitată pe cele mai mari scene din lume alături de cântăreți de renume, precum tenorul Jose Carreras. Concertul extraordinar din cadrul Karpatia Horse Show, “va așeza energiile într-un cadru al vibrației subtile”, ce va încânta spectatorii.

Publicul o va descoperi și pe Dora Gaitanovici, singer-songwriter care compune și produce muzică, fiind unul dintre artiștii tineri care s-au remarcat în ultimii ani. Proiectul Dora Gaitanovici îi aduce alături și pe: Dani, Dante, Denis, Andrei și Codruț pentru a crea un produs muzical original și îndrăzneț, asociat zonei alternativ-progresive, dar cu influențe diverse, surprinzătoare.

“Ne bucură să aducem un show ce debordează de energie în deschiderea seriei de concerte din cadrul Karpatia Horse Show 2023!”, spun organizatorii.

Sâmbăta, 23 septembrie publicul este invitat la plimbări pe Domeniul Cantacuzino pentru a descoperi palatul Micului Trianon, fântâna în forma de cruce, turnul de apă recent renovat, aleea cu castani, dar și obstacolele spectaculoase, peste care vor sări concurenții în cadrul probei de Cross-Country, cea de-a doua probă a Concursului Complet Internațional.

La ora 18.00 vor reîncepe spectacolele, în deschidere fiind artista Cristina Lupu a cărei muzică te va învălui ca o îmbrățișare. Cristina Lupu propune piese originale (de dragoste!) de pe albumul său “Sweet Amnesia”.

Seara va deveni “rock’, în acordurile lui Jurjak, unul dintre cei mai apreciați artiști de alternativ din România. Muzician, regizor și artist vizual, Jurjak își transpune gândurile în sunete, iar sunetele în dans.

Muzica lui Jurjak are influențe blues, electro, rock și folk – reunite sub o amprentă stilistică proprie – un trademark recognoscibil încă de la primele acorduri. Noile single-uri „Vorbe din popor”, „Doar în zori” și „Meduza” duc mai departe sound-ul caracteristic Jurjak, prefigurând cel de-al patrulea album de studio.

George Petroșel a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați artiști de alternativ din România. A lansat până acum trei albume de studio: Lemon Blues (2016), Blues Berry (2018), pe care se regăsește și piesa „Imnul Minerilor”, nominalizată la premiile Gopo pentru soundtrack-ul filmului „Planeta Petrila”, și „Hoții de vise” (2022).

„Totul a început în 2005, când m-am apucat să bat toba alături de K-Gula și Confusion, prima trupă de hip-hop live din România. Am absolvit Dreptul însă mi-am dat seama că nu aș putea să practic această profesie pentru că nu mi se potrivește. În urma unei călătorii peste Ocean, am citit multă poezie și am început să scriu versuri. Așa mi-am descoperit latura creativă și am decis să mă înscriu la Facultatea de Film. Având ritmul în sânge și ureche muzicală, cu o chitară, o clapă și câteva noțiuni de teorie muzicală, am început să-mi transform gândurile în sunete”, spune Jurjak.

Ziua de duminică se va încheia cu proba de sărituri peste obstacole, demonstrații de atelaje trase de doi și patru cai, premierea câștigătorilor și parada eleganței!

Evenimentul, Karpatia Horse Show – singurul de acest gen din România – este o invitație la evadare din cotidian, alături de familie, prieteni sau colegi, Domeniul Cantacuzino fiind la doar o oră distanţă de Capitală și de alte orașe din județele Prahova, Brașov, Dâmbovița și Giurgiu.

Ca în fiecare an, organizatorii au pregătit activităţi variate pentru public, atât pentru adulți, cât și pentru copii: de la concursuri demonstrative cu atelaje cu doi și patru cai, concursuri ecvestre mai puțin cunoscute și echitație de agrement, la ateliere creative, sportive și de aventură, experienţe culinare gourmet, aventura park, târg de lifestyle și chiar o zonă cu loje VIP.

Mai multe detalii despre eveniment pe:

https://show.karpatiahorse.ro/

https://www.facebook.com/karpatiahorse/

https://www.instagram.com/karpatiahorseshow/

Vezi program aici: https://show.karpatiahorse.ro/program/

Bilete: https://show.karpatiahorse.ro/bilete/