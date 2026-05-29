Încă o plecare de la Petrolul! Clubul vrea să renunțe la serviciile fotbalistului de 28 de ani

Petrolul vizează o reorganizare administrativă și o remodelare a lotului, în această vară, care să aducă un alt vibe în cadrul echipei, în perspectiva noului sezon, programat să înceapă în weekendul 17-19 iulie.

- Publicitate -

Lista jucătorilor care nu mai au viitor la echipă se îngroață pe zi ce trece. După Ricardinho, Roche și Papp (aflați la final de contract), Ignat și Rareș Pop (reveniți la Rapid), Boateng și Aymbetov, puși pe liber, a venit rândul lui Rafinha să primească înștiițarea că se vrea rezilierea contractului.

Petrolul vrea să scape și de Rafinha

Spaniolul Rafael Baldres Hermann mai are un an de contract, cu drept de prelungire pentru încă un an. El a jucat 15 meciuri în SuperLiga României, în care a marcat un singur gol. Mai are două goluri în Cupa României și alte șase la formația secundă a Petrolului, acolo unde a jucat în turul campionatului trecut, din cauza faptului că nu a fost inclus pe lista oficială de la LPF.

- Publicitate -

Atacantul în vârstă de 28 de ani a venit la Petrolul de la campioana Andorrei, Inter Club d`Escaldes, echipă cu care a jucat, vara trecută, atât în preliminariile Ligii Campionilor, marcând un gol în poarta lui FCSB, cât şi în fazele eliminatorii din Conference League, înscriind o dată în „dubla” cu Olimpija Lublijana.

Spaniolul a reușit anul trecut eventul în Andorra

Cu junioratul făcut la Espanol Barcelona, „Rafinha” şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eşaloanele inferioare ale fotbalului iberic, evoluând pentru CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro şi CF Epila, până să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d`Escaldes. Înainte de a ajunge la Petrolul, el marcase 17 goluri în cele 38 de partide disputate în ultimul sezon din Andorra, trecându-şi în palmares campionatul şi Cupa Andorrei.

Rafinha a plecat acasă în Spania, unde va analiza propunerea de despărțire înaintată de club. Fiind încă sub contract este nevoie de o reziliere amiabilă a înțelegerii. Situația lui va fi clarificată până la 10 iunie, când este preconizată reunirea lotului ploieștenilor, sub comanda lui Mehmet Topal sau a altui antrenor.