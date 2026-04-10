Mehmet Topal l-a iertat pe fotbalistul pedepsit la meciul cu Csikszereda. Petrolul joacă în Duminica Paștelui

Petrolul va juca în Duminica Paștelui, în deplasare, la Slobozia (ora 18.15) meciul din etapa a patra a play-outul Superligii. Va fi al doilea meci cu Mehmet Topal pe bancă, revenit din nou la clubul ploieștean.

Misiunea turcului este de a salva echipa de la retrogradare, direct sau la baraj, Petrolul fiind acum într-o postură delicată, la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia (19 puncte) și la un punct de Csikszereda, prima echipă aflată deasupra liniei roșii.

Mehmet Topal se bazează din nou pe Dongmo

Mehmet Topal l-a reintegrat în această săptămână în lot pe camerunezul Dongmo, exclus pentru meciul cu Csikszereda, o decizie surprinzătoare, ținând cont că fotbalistul fusese titular în aproape toate meciurile precedente. Topal a fost nemulțumit de randamentul lui în zilele premergătoare partidei și a decis să-l țină în tribună.

Dongmo s-a antrenat însă normal toată săptămâna, iar Mehmet Topal a declarat că nu are nimic el, ba din contră îl apreciază. Nu a făcut parte din lot, dar se antrenează bine. Am vorbit cu el. Pe mine nu mă interesează numele fotbalistului, ci ceea ce face el. S-a antrenat bine și sunt mulțimit de el, a spus antrenorul Petrolului despre fotbalistul de 25 de ani, adus de conducerea clubului vara trecută, de la echipa macedoneană Vardar Skopje.

Anterior, acesta evoluase în Franța, la Troyes, bifând două meciuri inclusiv în primul eșalon din Hexagon, în ediția 2022-2023.

Până să fie pedepsit de Topal, Dongmo jucase 26 de meciuri pentru Petrolul, fără a marca vreun gol. El are o valoare de piață de 300.000 de euro, potrivit transfermarkt.

Turcul a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu

Înaintea meciului cu Slobozia, Mehmet Topal a punctat faptul că se așteaptă ca jucătorii lui să se ajute cât mai mult pe teren. Cred că aceasta este condiția esențială pentru ca echipa să scape cât mai repede din situația în care se află.

Antrenorul echipei a mers joi seara la Arena Națională, pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu, pe care l-a avut ca selecționer la naționala Turciei. „A fost un om foarte important pentru mine. Ca un profesor. El și-a îndeplinit misiunea pe acest pământ, sper să aibă pace, iar familia lui are nevoie de răbdare pentru a trece peste acest moment”, a declarat antrenorul Petrolului despre cel pe care îl consideră unul dintre mentorii săi.