Mesaje emoționante ale părinților și prietenilor după dispariția tânărului Vlad Constantiescu: ”Dumnezeu să te ierte înger de copil!”

Elevul Colegiului Spiru Haret din Ploiești, Vlad Constantinescu, s-a stins ieri din viață, după o îndelungată suferință.

Adolescentul a fost diagnosticat cu cancer limfatic și, în ciuda eforturilor disperate ale părinților, care și-au epuizat toate resursele materiale pentru a-i salva viața, Vlad a pierdut lupta cu boala.

”Dupa aproape doua saptamani jumatate Vlad ne vegheaza ca un inger care este acum! Dumnezeu sa il ierte!” a postat pe Facebook Dana Constantinescu, mama lui Vlad, profesor de fizică la Colegiul Elie Radu din Ploiești.

”Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi ,cu donatii cu o vorbă bună , cu sufletul. Acum VLAD - ANDREI ( PURUREA COPILUL MEU ) ne priveşte dintr-o stea si VĂ MULȚUMEŞTE !!!” a fost mesajul tatălui lui Vlad, Bogdan Constantinescu.

Colegii, prietenii, dar și cei care au participat la campaniile umanitare pentru strângerea de fonduri au postat mesaje de condoleanțe emoționante după dispariția lui Vlad:

Rămâi in memoria noastră suflet bun .. stiu ca de acolo de unde esti o sa ne veghezi pe toti ..

Nu-mi vine sa cred.. . Pacat..ai fost un copil extraordinar,cu rezultate extraordinare si cel mai important un om extraordinar,nu ai incetat niciodata sa iti faci parintii mandrii,ai fost esti si vei fii foarte iubit in continuare. Imi pare rau pentru d-na profesoara Dana Constantinescu ca trebuie sa treaca prin asa ceva.. . Ai grija de parintii tai de acolo de sus,ingerule !

Odihnește-te în pace,prieten minunat! Condoleanțe familiei!

Dumnezeu sa te ierte înger de copil! Cuvintele sunt imfime în fața sortii... În fata durerii a doi părinți care au luptat până-n ultima clipă pentru puiul lor! Drum bun Vlăduț, poate în corul îngerilor suferinta te ocolește și drumul tău este mai lin ca pe pământ! De ce doamne ai făcut ca acest pui de om să plece la ceruri mult prea devreme!?!... Sa te odihnesti în pace copil frumos iar părinților tai Dana Constantinescu și Bogdan Constantinescu sa le dea Dumnezeu multa putere și tu de acolo de sus să-i poți mângâia și sa le poți da forta să se ridice din iadul acestei dureri! Să-ți fie somnul lin copil erou... care ai vrut sa învingi moartea dar din păcate.... Ai ales un ALT DRUM!!!! Dumnezeu sa te odihnească, copil frumos!

Astazi ai ales sa pleci dintre noi. Ai lasat in urma ta doar amintiri frumoase si inimile noastre indurerate. Imi amintesc de tine inca din prima zi de scoala,cand am crezut ca noi suntem de fapt colegi, nu ca esti doar in vizita la liceu. Ai fost prezent la balul in care am fost boboaca si la toate celelalte de atunci încoace ..nu pot sa cred ca de astazi numele tau va aduce doar amintirea fiintei tale si ca de maine nu ne vom mai revedea vreodata. Ramas bun, Vladut! Ai fost,esti si vei ramane mereu un copil minunat!

Dumnezeu să te odihnească în pace,Vladuț! Să îți veghezi părinții și să ai grijă de ei de acolo de sus ca un înger!

Vlad Constantinescu a pierdut lupta cu viata...

Suntem atat de neputinciosi in lupta cu moartea...

Sunt fara cuvinte...Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Vladut!Nu te voi uita niciodata!

Drum bun , Vlăduț ! Vei ramane mereu in sufletele noastre !