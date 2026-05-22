Ploi în weekend în Prahova. Cum va fi vremea în luna iunie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 22 mai, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Valul de ploi își va face prezența în Prahova inclusiv în weekend. De săptămâna viitoare, în schimb, treptat, vremea se încălzește iar temperaturile vor ajunge la 29… 31 de grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare meteo de ploi, avertizare valabilă în intervalul vineri, 22 mai, ora 10:00 – sâmbătă, 23 mai, ora 21.00.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, treptat, temperatura maximă va crește, în weekend, la valori de 25… 26 de grade Celsius, pentru ca, mai apoi, de săptămâna viitoare să ajungă la 29… 31 de grade Celsius.

Probabilitatea de ploi, în weekend, este mai redusă, însă precipitațiile își vor mai face simțită prezența duminică, 31 mai, când nu vor lipsi descărcările electrice.

Cum va fi vremea la munte

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, valul de ploi va fi prezent inclusiv în weekend, dar și pe parcursul săptămânii viitoare.

Treptat, însă, mercurul în termometre va urca, în schimb, la temperaturi de 12… 14 grade Celsius, iar miercuri, 27 mai, nu vor lipsi descărcările electrice.

Cum va fi vremea în săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.