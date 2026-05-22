De ce a creat Iustin Chivu Stoic Leaders Society, comunitatea liderilor care vor să facă bine

L-am cunoscut pe Iustin Chivu la un eveniment caritabil, organizat de Asociația Stoic Leaders Society, pe care a fondat-o și la care am cunoscut mai mulți antreprenori locali ale căror povești le-ați citit deja, probabil, în Observatorul Prahovean. Acum i-a venit rândul lui Iustin să răspundă la întrebări.

- Publicitate -

Cum a apărut ideea Stoic Leaders Society și de ce ați simțit nevoia unui astfel de ONG?

Stoic Leaders Society a apărut dintr-o nevoie reală pe care am observat-o în mediul antreprenorial și profesional: oamenii de valoare sunt tot mai conectați profesional, dar tot mai puțin conectați uman și civic.

- Publicitate -

Există multe grupuri de networking, însă puține comunități sunt construite în jurul caracterului, responsabilității și dorinței de a face bine. Am simțit nevoia unui ONG care să aducă împreună lideri care nu urmăresc doar succesul personal, ci și impactul pozitiv asupra comunității.

De ce ați ales numele „Stoic Leaders Society” și ce legătură are filosofia stoică cu faptele bune?

Filosofia stoică promovează valori precum disciplina, responsabilitatea, echilibrul, onoarea și contribuția la binele comun.

- Publicitate -

Prima impresie este că stoicismul este despre „răceală emoțională”, în fapt este despre puterea de a acționa corect și prompt, indiferent de context.

Credem că adevăratul leadership începe cu autocontrolul și continuă prin implicare cu devotament și curaj.

Faptele bune nu trebuie făcute pentru imagine, ci din convingere și datorie morală.

- Publicitate -

Cine sunt oamenii care fac parte din această comunitate și ce îi unește, dincolo de profesiile lor?

În comunitatea liderilor sunt antreprenori, avocați, manageri, funcționari, medici și profesioniști din domenii diverse.

Nu îi unește profesia, ci mentalitatea și valorile: dorința de evoluție, respectul pentru valori solide și convingerea că succesul are sens doar atunci când poate genera bine și pentru ceilalți.

- Publicitate -

În Stoic Leaders Society sunt antreprenori, avocați, funcționari și oameni din domenii diferite. Cum se transformă această diversitate într-un avantaj?

Diversitatea este una dintre cele mai mari forțe ale comunității. Fiecare membru vine cu experiență, competențe și perspective diferite. Astfel, putem aborda proiectele din mai multe unghiuri și putem găsi soluții mai eficiente.

De exemplu, antreprenorul vede oportunitățile, avocatul cadrul legal, medicul înțelege nevoile sociale, iar împreună pot construi proiecte cu impact real.

- Publicitate -

Care este misiunea concretă a ONG-ului: ce fel de fapte bune vreți să faceți și pentru cine?

Misiunea Asociației STOIC este să construim o comunitate de lideri implicați activ în dezvoltarea societății.

Ne dorim să susținem cauze sociale, educaționale, să ajutăm oameni aflați în dificultate, dar și să dezvoltăm proiecte care duc la schimbări pe termen lung.

- Publicitate -

Suntem alături atât persoanelor vulnerabile, cât și tinerilor cu potențial, dar care nu au acces la resurse sau sprijin.

Ce proiecte ați derulat până acum sau ce proiecte pregătiți în perioada următoare?

În această etapă ne concentrăm pe consolidarea comunității și pe dezvoltarea unor proiecte cu impact local. Pregătim acțiuni caritabile, evenimente educaționale și experiențe prin care să conectăm oamenii care pot ajuta cu cei care au nevoie de sprijin.

- Publicitate -

În paralel, dezvoltăm și proiecte de mentorat și implicare civică. Pentru liderii comunității creăm experiențe pentru ca aceștia să fie văzuți, auziți și ținuți minte.

Cum identificați cazurile sau comunitățile care au nevoie de sprijin?

Ne bazăm atât pe recomandări venite din comunitate, cât și pe parteneriate cu persoane și organizații care cunosc realitatea din teren.

Încercăm să analizăm fiecare caz cu responsabilitate și să înțelegem unde putem produce și un impact real, nu doar un ajutor de moment.

Liderii comunității sunt încurajați să propună proiecte, iar noi, toți ceilalți, contribuim real la dezvoltare și implementare.

Vă propuneți să ajutați punctual, în situații de urgență, sau să construiți proiecte pe termen lung?

Credem că este nevoie de ambele tipuri de intervenție. Sunt situații urgente în care trebuie să reacționezi rapid.

Dar, în același timp, schimbările reale apar prin proiecte construite pe termen lung, prin educație, mentorat și dezvoltare sustenabilă.

Ce înseamnă, pentru dumneavoastră, leadershipul pus în slujba comunității?

Leadershipul nu înseamnă poziție, funcție sau succes financiar.

Înseamnă responsabilitatea de a folosi experiența, influența și resursele pentru a contribui la binele celor din jur.

Un lider autentic inspiră prin ceea ce construiește și pentru comunitate, nu doar pentru sine.

De ce credeți că oamenii cu resurse, influență sau experiență profesională ar trebui să se implice mai mult în viața comunității?

Pentru că au capacitatea reală de a produce schimbare. Uneori, pentru un om aflat în dificultate, un sfat, o conexiune sau o oportunitate pot valora mai mult decât un ajutor financiar.

O societate sănătoasă se construiește atunci când cei care pot contribui aleg să nu rămână indiferenți.

Care este diferența dintre caritatea făcută ocazional și o comunitate organizată în jurul ideii de bine?

Caritatea ocazională este valoroasă, dar de multe ori are un impact limitat și temporar. O comunitate organizată poate genera continuitate, strategie și proiecte sustenabile.

Atunci când oamenii se unesc în jurul acelorași valori, impactul este unul mult mai mare.

Cum vă asigurați că ajutorul oferit ajunge acolo unde trebuie și produce un impact real?

Punem accent pe transparență, verificare și implicare directă. Încercăm să înțelegem concret nevoile fiecărui caz și să urmărim rezultatele acțiunilor noastre.

Pentru noi, important nu este doar să oferim ajutor, ci să știm că acesta aduce, efectiv, schimbări în bine.

Care a fost momentul sau cazul care v-a confirmat că Stoic Leaders Society are sens și trebuie dus mai departe?

Cred că cel mai important lucru a fost reacția oamenilor care au rezonat imediat cu această idee. Am descoperit că există profesioniști și antreprenori care își doresc mai mult decât networking superficial și care caută o comunitate construită pe valori autentice, dezvoltare și contribuție reală.

Într-adevăr, mi-am dat seama că „nu este pentru oricine” și au fost momente în care m-am simțit descurajat, dar am trecut această etapă. M-am folosit de ambiție și încăpățânare.

Energia a venit din suportul celor pe care îi cunosc ca fiind selectivi și care au susținut acest proiect, acum dezvoltat într-o comunitate relevantă. Comunitatea liderilor a fost lansată pe 19 martie 2026, acum suntem 44, creștem organic și le mulțumesc tuturor membrilor pentru încurajare și implicare.

Cum pot intra în comunitate oamenii care vor să se implice, dar nu știu de unde să înceapă?

Primul pas este simplu: să intre în dialog cu noi. Stoic Leaders Society este o comunitate deschisă oamenilor care împărtășesc aceleași valori și care își doresc să contribuie într-un mod autentic.

Nu contează doar resursele pe care le ai, ci și caracterul, mentalitatea de învingător și energia pentru a te implica. Îi invit pe cei care rezonează cu comunitatea liderilor să se înscrie pe www.stoicleaders.org.

Nu suntem pentru oricine, iar validarea noilor membri se face după ce descoperim împreună dacă Stoic Leaders Society este locul potrivit.

Dacă ar fi să transmiteți un mesaj antreprenorilor și profesioniștilor din Prahova, care ar fi acela?

Vremurile pe care le traversăm sunt mai provocatoare ca niciodată, iar acesta este cel mai bun moment să construim mai mult împreună!

Comunitățile puternice nu apar întâmplător, ci prin oameni care aleg să se implice, să colaboreze și să lase ceva valoros în urmă.

Succesul personal capătă cu adevărat sens atunci când contribuie și la binele comunității din care faci parte.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Stoic Leaders Society și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. Articolul face parte din campania rulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.