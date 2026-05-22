Pregătirile pentru recuperarea remorcherului scufundat la Midia intră în linie dreaptă

Midia Marine Terminal (MMT) anunță că ARAS Salvage a obținut avizele necesare, a primit aprobarea pentru planul de ranfluare și a demarat lucrările preliminare pentru operațiunea de recuperare a remorcherului scufundat.

- Publicitate -

Aceste activități includ stabilirea perimetrului de lucru, implementarea măsurilor de siguranță și protecție a mediului, poziționarea navei multirol Yogi și mobilizarea echipelor de scafandri specializați și certificați pentru operațiuni de mare adâncime.

Anterior, echipele ARAS Salvage, susținute de specialiștii Midia Marine Terminal, au realizat o serie de inspecții tehnice ale remorcherului, atât pentru extragerea lichidelor aflate la bord, cât și pentru o analiză detaliată a poziției navei aflată la o adâncime de 26 de metri.

- Publicitate -

În măsura în care, pe parcursul lucrărilor, vor fi identificate soluții tehnice viabile, nu este exclusă posibilitatea accesării interiorului navei. Orice acțiune de căutare va fi realizată exclusiv dacă situația concretă va permite derularea intervențiilor în deplină siguranță pentru scafandri.

Ulterior lucrărilor preliminare, echipele de scafandri ale ARAS Salvage vor efectua operațiunea de extragere a lichidelor din interiorul navei, urmând ca acestea să fie transferate pe nava suport multirol Yogi.

Această etapă va dura între 5 și 7 zile și se va desfășura conform planului avizat de autorități, cu respectarea strictă a normelor de protecție a mediului. Suplimentar, la suprafața apei au fost amplasate baraje plutitoare pentru prevenirea poluării.

- Publicitate -

Menționăm că toate acțiunile realizate de scafandri sunt supuse avizării autorităților competente și trebuie să decurgă în conformitate cu procedurile în vigoare.

MMT va continua să comunice public evoluția operațiunilor prin canalele oficiale și pe website-ul companiei (www.midiamarineterminal.ro).