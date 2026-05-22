- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Amenzi de peste 6 milioane de lei pentru o înțelegere pe piața echipamentelor de imagistică medicală

Tatiana Hagiescu
Autor: Tatiana Hagiescu
consiliul concurentei

Consiliul Concurenței a sancționat 5 companii, cu amenzi în valoare totală de 6,42 milioane de lei (1,27 milioane de euro), pentru participarea la o înțelegere pe piața echipamentelor de imagistică medicală din România.

- Publicitate -

În urma investigației, autoritatea a constatat că firmele s-au înțeles să limiteze comercializarea anumitor echipamente de imagistică medicală pe teritoriul țării noastre. Înțelegerea ar fi funcționat în perioada 2020-2022.

Consiliul Concurenței a sancționat Esaote SpA din Italia, Esaote Europe B.V. din Olanda, DTL Medical SRL din România, Camed Medical Systems GmbH și BMS Ultraschall, ambele din Germania.

- Publicitate -

„Astfel de înțelegeri pot afecta clienții publici, precum spitalele, prin reducerea accesului la oferte și prețuri mai mici pentru echipamente”, transmite Consiliul Concurenței, într-un comunicat de presă.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

After- school versus bonă. Ce e mai ieftin pentru părinții din Ploiești [Analiză Obs PH]

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Un after-school sau o bonă sunt salvarea pentru orice...

Teodal Plant, afacerea de familie din Ploiești care rezistă de aproape 20 de ani

Marius Nica Marius Nica -
L-am cunoscut pe Romeo Nan acum mai bine de...

Drumul spre școală, traseu plin de pericole pentru elevii din Ploiești

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Drumul pe care îl parcurg elevii către școală nu...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -