Amenzi de peste 6 milioane de lei pentru o înțelegere pe piața echipamentelor de imagistică medicală

Consiliul Concurenței a sancționat 5 companii, cu amenzi în valoare totală de 6,42 milioane de lei (1,27 milioane de euro), pentru participarea la o înțelegere pe piața echipamentelor de imagistică medicală din România.

În urma investigației, autoritatea a constatat că firmele s-au înțeles să limiteze comercializarea anumitor echipamente de imagistică medicală pe teritoriul țării noastre. Înțelegerea ar fi funcționat în perioada 2020-2022.

Consiliul Concurenței a sancționat Esaote SpA din Italia, Esaote Europe B.V. din Olanda, DTL Medical SRL din România, Camed Medical Systems GmbH și BMS Ultraschall, ambele din Germania.

„Astfel de înțelegeri pot afecta clienții publici, precum spitalele, prin reducerea accesului la oferte și prețuri mai mici pentru echipamente”, transmite Consiliul Concurenței, într-un comunicat de presă.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat.