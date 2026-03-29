Elevi din Plopeni, față în față cu deținuți la Penitenciarul Ploiești: „Lecții de viață” care nu se uită ușor

Joi, 26 martie 2026, mai mulți elevi ai Liceului „Carol I” din Plopeni au avut parte de o experiență neobișnuită pentru care au trecut pragul Penitenciarului Ploiești în cadrul unei activități de tip „Open Day”, intitulată sugestiv „Lecții de viață”.

Nu a fost o simplă vizită. Tinerii au stat față în față cu șase persoane private de libertate, aflate în regim semideschis, și au discutat deschis despre greșeli, consecințe și alegeri care pot schimba radical un destin.

Dialogul direct, fără ocolișuri, a fost completat de intervențiile specialiștilor din cadrul Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova, prin Biroul Siguranță Școlară. Elevii au aflat concret ce înseamnă răspunderea penală a minorilor, dar și cât de ușor pot deveni victime sau chiar autori ai unor fapte grave, în contextul consumului de droguri sau al fenomenului de bullying și cyberbullying.

Activitatea a fost coordonată de comisar-șef dr. Cristina Magdalena Toma, care a pus accent pe învățarea prin experiență – un tip de educație care, spun organizatorii, „se simte”, nu doar se ascultă.

Elevii au experimentat efectele consumului de droguri și alcool cu ajutorul unor dispozitive speciale

Un moment care a atras atenția participanților a fost cel al simulărilor efectelor consumului de alcool și substanțe psihoactive. Cu ajutorul unor dispozitive speciale, elevii au experimentat, chiar și pentru câteva minute, distorsiuni de percepție similare celor produse de consum — o lecție practică, greu de ignorat.

Însă poate cel mai puternic impact l-au avut mărturiile deținuților. Fără scenarii sau discursuri pregătite, aceștia au vorbit despre alegeri greșite și despre cum libertatea poate fi pierdută într-o clipă.

La final, mesajul care a rămas cu adevărat a fost simplu, dar puternic: „Sinceritatea este forma cea mai îndrăzneață a curajului.”

Evenimentul face parte din eforturile de prevenire a criminalității în rândul tinerilor și se aliniază Strategiei naționale de reducere a recidivei 2025–2029. În același timp, inițiativa contribuie la apropierea sistemului penitenciar de comunitate, într-un mod transparent și responsabil.

Pentru elevii prezenți, experiența nu a fost doar o lecție — ci un posibil punct de cotitură.