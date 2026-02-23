Tichete de masă 2026: câți bani pot primi angajații

Angajații din România pot primi în 2026 până la 45 de lei pentru fiecare zi lucrătoare prin tichetele de masă. Pot primi tichete angajații cu contract individual de muncă, atât cu normă întreagă, cât și part-time.

Valoarea totală a tichetelor, într-o lună complet lucrată, poate depăși 900 de lei. Suma este stabilită în funcție de numărul zilelor lucrătoare. Tichetele sunt acordate doar pentru zilele lucrate efectiv.

Cine beneficiază de tichete de masă

Acordarea acestui beneficiu nu este însă obligatorie. Decizia aparține angajatorului, care stabilește dacă include tichetele în pachetul salarial.

Când nu se acordă tichete

pentru zilele de concediu,

pentru zilele de sărbători legale

în perioada șomajului tehnic

Unde pot fi folosite tichetele de masă

Tichetele pot fi utilizate doar pentru plata meselor sau pentru cumpărarea de produse alimentare, inclusiv online, în unități care au contract cu emitenții autorizați.

Tichetele de masă reprezintă un beneficiu oferit pe lângă salariu, motiv pentru care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă iau în considerare, la angajare, dacă acesta este sau nu acordat.