Cum poți obține despăgubiri dacă ți-ai „rupt” mașina în gropile din Ploiești

Campania Observatorului Prahovean, „Raportează o groapă”, a scos la iveală dimensiunea reală a dezastrului de pe străzile din Ploiești. Până în prezent, cititorii au semnalat aproximativ 500 de gropi, o cifră uriașă care arată că, practic, nu mai există tronsoane de drum fără cel puțin o groapă de mari dimensiuni, greu de evitat de șoferi.

De la „o simplă groapă”, direct în service

Cu siguranță, nu există conducător auto în Ploiești care să nu fi „luat o groapă” și să nu fi suferit avarii la autoturism. Chiar și șoferii care parcurg zilnic aceleași rute pot fi luați prin surprindere de apariția unor noi cratere în carosabil sau pot fi împiedicați de trafic să le evite.

De multe ori, efectele nu sunt vizibile imediat, însă în timp apar defecțiuni care trimit mașina în service. În cazurile grave, impactul cu o groapă adâncă înseamnă platformă și reparații costisitoare, iar legătura dintre avarii și starea carosabilului este evidentă.

Puțini șoferi știu că administratorul drumului poate plăti daunele

În plus, gropile reprezintă un pericol real pentru siguranța rutieră. Îndreptarea jantelor, amortizoare distruse sau alte avarii sunt suportate, de cele mai multe ori, exclusiv de șoferi, care se limitează la a-și exprima, vocal sau pe Facebook, nemulțumirea față de primărie.

Puțini conducători auto știu însă că pot notifica administratorul drumului sau chiar se pot adresa instanței pentru recuperarea prejudiciilor. Legea stabilește clar obligațiile administratorilor drumurilor publice.

Ce probe îți pot salva banii și cum câștigi în instanță

Avocatul Sorin–George Botez a explicat pentru Observatorul Prahovean pașii care trebuie urmați de un șofer al cărui autoturism a fost avariat din cauza gropilor din carosabil:

„Administratorul drumului are obligația de a asigura integritatea drumului, a căii de rulare sau, cel puțin, să înlăture obstacolele apărute în utilizarea normală a drumului. În cazul în care sunt situații de genul celor care abundă în Ploiești la acest moment, și aici ne referim la gropile în asfalt care au umplut Ploieștiul zilele acestea, administratorul drumului este dator să intervină de îndată la înlăturarea acestor obstacole sau, și aici este vorba de responsabilitate imediată, la marcarea obstacolelor astfel încât participanții la trafic să le poată evita. Evident, acest marcaj are caracter temporar, până la remediere.

Dacă, însă, administratorul drumului nu își îndeplinește obligațiile și, urmare a acestei situații, sunt create pagube participanților la trafic, el este dator să acopere pagubele. Prin pagube avem în vedere nu numai costurile reparației efective, ci și lipsa de folosință a autoturismului, fiind evident că pentru deplasare pagubitul va trebui să angajeze costuri reprezentând cheltuieli de transport cu mijloace alternative, costul taxei auto și al asigurării obligatorii pe perioada indisponibilizării autoturismului avariat, costul tractării la unitatea de service etc.

Este necesar ca persoana păgubită să aibă în vedere și conservarea probelor necesare dovedirii împrejurărilor pentru ca o acțiune judiciară să aibă succes. Și aici mă refer la planșe foto, martori care să confirme evenimentul, eventual o constatare a daunei într-o unitate service specializată, dovezi privind efectuarea cheltuielilor.

Foarte important este faptul că administratorul drumului răspunde și contravențional pentru neluarea măsurilor de conservare a căii de rulare, amenda fiind dată de poliție. Și procesul-verbal de constatare a contravenției reprezintă mijloc de probă a faptei și a cauzalității ei în raport de pagubă.

Vreau să fac remarca asupra posibilității de a fi acoperită paguba din asigurarea auto. Aceasta posibilitate este reală doar în cazul unei asigurări CASCO, numai aceasta fiind în măsură să acopere daunele produse autoturismului avariat. În schimb, tradiționalul RCA nu face acest lucru, întrucât se referă la daunele produse de sau cu autoturismul unor terțe persoane.

Pentru a putea fi recuperată paguba de la administratorul drumului este necesar un demers juridic, o acțiune judiciară, instanța urmând a stabili vinovăția, prejudiciul și legătura de cauzalitate dintre fapta administratorului drumului și prejudiciu, acțiunea trebuind să fie probată conform celor înainte expuse.”

Primăria Ploiești, amendată pentru gropi de Poliția Rutieră

Observatorul Prahovean îi sfătuiește pe șoferi să manifeste prudență maximă în trafic. Ploieștiul este plin de gropi, iar primele intervenții vor avea loc, potrivit anunțului primarului Mihai Polițeanu, abia după aprobarea bugetului și când condițiile meteo vor permite lucrările.

Până atunci, slalomul printre gropi rămâne o realitate nu doar în Ploiești, ci și pe numeroase drumuri județene și naționale din Prahova, unde anumite tronsoane sunt la fel de periculoase.

Reamintim că Primăria Ploiești a fost amendată de Poliția Rutieră cu 9000 de lei pentru gropile din oraș – detalii AICI.