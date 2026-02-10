Crater la ieșirea din Ploiești spre Tătărani: Cel puțin șapte mașini și-au distrus roțile în aceeași seară

Gropile din Ploiești pun în pericol siguranța traficului rutier. Într-o singură seara, cel puțin șapte mașini și-au distrus roțile la ieșirea din municipiu spre Tătărani.

Un cititor al ziarului ne-a semnalat pe adresa redacției situația, după ce mama sa nu a putut evita pericolul din asfalt, la finalul săptămânii trecute.

Sesizarea cititorului

„Mama mea se deplasa pe Bulevardul București nr. 84 din Ploiești. Fix la urcarea podului care duce spre Tătărani, banda 1 există de săptămâni bune un crater.

Fiind pe banda 1 nu a putut l-a putut evita. Evident, a făcut pană. Am încercat să cobor podul să nu încurc circulația, însă la primul refugiu, ce văd? Alte două mașini erau deja acolo cu pană.

După vreo 10-15 minute, încă cinci mașini au ajuns în același loc cu aceeași problemă: pană din cauza gropii.

Problema cea mai mare este că a venit o mașina de politie ca să mă ajute să cobor podul, într-adevăr au avut intenția de a ne ajuta, dar după au plecat fără sa semnalizeze groapa”, este mesajul primit pe adresa redacției.

Raportează o groapă

Vă reamintim că Observatorul Prahovean desfășoară campania „Raportează o groapă”, prin care ne propunem să oferim o imagine reală a stării drumurilor din Prahova și să punem presiune publică pe autoritățile responsabile.

Informațiile privind gropile semnalizate de cititori vor fi transmise administratorilor drumurilor cu solicitarea de remediere.