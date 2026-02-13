EXCLUSIV: Primăria Ploiești, amendată pentru gropile din oraș

De la începutul anului și până în prezent, Primăria Ploiești a fost sancționată de Poliția Rutieră cu două amenzi, în valoare de 4.252,5 lei fiecare, din cauza gropilor din carosabil. Codul Rutier obligă administratorii drumurilor să întrețină drumurile publice în stare bună de funcționare și să asigure siguranța traficului.

Deși iarna nu s-a încheiat, multe străzi din Ploiești arată ca după bombardament. Vorbim despre gropi, capace de canalizare surpate, șanțuri lăsate în urma intervențiilor rețelarilor, linii de tramvai abandonate (Mihai Bravu), iar lista poate continua.

Multe dintre aceste probleme au fost semnalizate de cititorii noștri pe harta interactivă din campania „Raportează o groapă”, lansată de Observatorul Prahovean luna trecută.

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat că lucrările de astupare a gropilor vor începe odată cu încălzirea vremii, cel mai devreme în luna martie, din două motive: stațiile de asfalt sunt oprite, iar plombele realizate cu asfalt la rece nu rezistă pe termen lung.

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții IJP Prahova au confirmat că, în acest an, polițiștii rutieri au aplicat două sancțiuni Primăriei Ploiești, fiecare în cuantum de 4.252,5 lei.

Amenzile au fost aplicate în baza art. 105 alin. (4) din OUG 195/2002 – Codul Rutier, care sancționează administratorul drumului public pentru „neasigurarea stării de viabilitate a oricărui element, parte integrantă a drumului public, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare, precum și neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe aceste elemente”.

Reamintim că Primăria Ploiești a mai fost amendată de Poliția Rutieră după ultima ninsoare, însă edilul a declarat la Observatorul Prahovean LIVE că le va contesta.

