Zeci de mii de oameni au protestat la Madrid împotriva premierului Pedro Sanchez. Poliția a făcut rețineri

Zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă, 23 mai, la Madrid, capitala Spaniei, împotriva premierului socialist Pedro Sanchez, pe fondul scandalurilor de corupție care afectează guvernul spaniol, potrivit hotnews.ro, care citează publicația Reuters.

În timpul manifestației, un grup de protestatari a încercat să forțeze barierele de securitate din apropierea Palatului Moncloa, reședința oficială a premierului. Poliția a intervenit și a reținut mai multe persoane mascate care au încercat să înainteze spre zona securizată.

Manifestanții au purtat bannere cu mesaje precum „Demisia mafiei socialiste”, alături de numeroase steaguri ale Spaniei, în cadrul „Marșului pentru Demnitate”, organizat de asociația Sociedad Civil Española (Societatea Civilă Spaniolă).

La protest au participat și lideri ai Partidului Popular, principala formațiune de opoziție, dar și reprezentanți ai partidului Vox. Potrivit organizatorilor, aproximativ 80.000 de persoane au fost prezente la manifestație, în timp ce autoritățile spaniole estimează participarea la circa 40.000 de oameni.

Tensiunile politice din Spania s-au amplificat, mai notează Hotnews.ro, după ce un tribunal a anunțat marți că fostul premier socialist José Luis Rodríguez Zapatero este anchetat pentru presupusa coordonare a unei rețele de trafic de influență și spălare de bani. Zapatero, considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Pedro Sanchez, a negat toate acuzațiile.

În aprilie 2024, Pedro Sanchez a luat pentru scurt timp în calcul demisia, după deschiderea unei anchete care o viza pe soția sa, Begoña Gómez. Premierul spaniol a susținut atunci că acuzațiile au un caracter politic și sunt alimentate de adversari din extrema dreaptă.