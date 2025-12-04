Cum reușește spitalul privat din Câmpina să funcționeze în timpul crizei apei

Criza apei din Prahova afectează peste 100.000 de oameni, instituții, cinci spitale din județ și mai multe business-uri locale. În acest context, spitalul privat Sanconfind din Câmpina a reușit, cumva, să-și desfășoare în continuare activitatea, în pofida lipsei apei din municipiu. Cum a fost posibil?

În momentul în care municipiul Câmpina a intrat în criza apei, la Sanconfind a fost activat „planul intern de continuitate”. Ce înseamnă acest lucru?

Conform reprezentanților spitalului, prima decizie a conducerii a fost aceea de crearea activare a rezervelor proprii de apă și a sistemelor alternative pentru utilizările medicale esențiale.În plus, s-a procedat la monitorizarea permanentă a calității apei folosite în proceduri, astfel încât să nu existe riscuri pentru sănătatea pacienților.

De asemenea, a fost instituit un protocol extins de igienă și sterilizare, astfel încât nicio procedură medicală să nu fie compromisă.

Reprezentanții unității sanitare se află, conform declarațiilor proprii, în comunicare permanentă cu autoritățile locale, DSP Prahova și operatorul de apă.

„Conform informațiilor oficiale, alimentarea cu apă în Câmpina ar urma să fie reluată în 8 decembrie, însă până la remedierea completă a situației, Sanconfind rămâne pe deplin operațional și pregătit să facă față oricăror provocări logistice”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții Sanconfind.

