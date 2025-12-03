Cum sunt afectate afacerile din Prahova de criza apei

Dincolo de urmările imediate, resimțite de populație, criza apei din Prahova își face cunoscute efectele, ca un joc de domino, în care piesele cad pe rând. Astfel, alături de populația care este afectată în viața de zi cu zi, și mediul de afaceri resimte această criză.

- Publicitate -

Pentru a afla cum gestionează antreprenorii criza apei în Prahova, Observatorul Prahovean a observat activitatea câtorva agenți comerciali. De asemenea, a contactat câțiva reprezentanți ai mediului de business din Prahova, din domenii diferite, pentru a afla cum îi afectează pe ei această criză.

Locațiile din parcul Soceram, din Câmpina, s-au închis

Astfel, am aflat că unitățile de alimentație din Parcul Soceram din Câmpina s-a închis. Potrivit postării de pe pagina oficială de Facebook, încă de sâmbătă, 29 noiembrie 2025, din cauza lipsei de apă.

- Publicitate -

„Dragi clienți,

Vă informăm că locațiile din Parcul Soceram sunt momentan închise din cauza lipsei temporare de apă din zonă.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere! (…)”, au scris reprezentanții Soceram pe Facebook.

- Publicitate -

La o clinică medicală din Câmpina, angajații își desfășoară activitatea aproape normal. Cu toate acestea, personalul, pentru toaleta personală, ia apă din curtea spitalului din Câmpina, unde sunt butoaie cu apă menajeră și cu apă potabilă.

În rest cumpără apă plată pentru consumul propriu. În ceea ce privește igiena, folosesc mult dezinfectant pentru mâini.

Restaurantele sunt foarte afectate de criza apei din Prahova

Pentru industria HoReCa și pentru cea a saloanelor de înfrumusețare, apa este vitală. Imaginați-vă ce ar însemna, pentru un restaurant, să nu aibă apă curentă, să nu poată spăla vasele, de exemplu. La fel, pentru un coafor… cum se vopsește o clientă dacă salonul nu are apă curentă.

- Publicitate -

Astfel, aceste businessuri sunt unele dintre cele mai afectate, deoarece acestea folosesc apa în relația directă pe care o au cu clienții.

Proprietarul unui restaurant din Câmpina recunoaște că activitatea localului se desfășoară normal, doar că implică costuri mai mari. „Noi avem apă la robinet. Avem hidrofoare, pompe de apă… Dar apa, pentru a putea alimenta rețeaua, trebuie cărată și asta se face cu eforturi mari. Vin oamenii și de trei ori pe zi să aducă apă”, a declarat acesta care, însă, a dorit să rămână anonim.

El a mai precizat că, pentru toalete, nu sunt nevoiți să toarne apa cu găleata, au în rezervoare dar, pentru alimentarea cu apă a sistemului, costul este foarte ridicat.

- Publicitate -

Pentru a se asigura că nu rămân fără apă, mulți antreprenori din domeniul HoReCa și-au cumpărat cuburi pentru stocarea apei și speră că această criză se va încheia cât mai curând.

„Și pentru câți bani am pierdut, și pierdem în continuare, pentru că ei nu sunt în stare să rezolve o problemă, cine e responsabil?”, se întreabă un antreprenor prahovean din domeniul HoReCa.

Saloanele de înfrumusețare din Prahova s-au închis

Industria saloanelor de înfrumusețare este una foarte grav afectată. În Câmpina, angajații de la Salon Glow, au rămas acasă încă de sâmbătă, 29 noiembrie. „Am fost anunțați să nu venim la muncă pentru că nu avem apă. Nu se știe până când…”, a povestit o angajată a salonului.

- Publicitate -

Aceeași situație este și la Breaza, unde saloanele sunt închise. Și dacă ar putea realiza ceva simplu, ca tunsul de exemplu, Direcția de Sănătate Publică (DSP) îi poate amenda dacă desfășoară activitate neavând asigurată apa curentă.

„În atenția celor ce au ca activitate saloane! Vor fi controale până luni, 8 decembrie, nu avem voie să funcționam, mai ales cei ce se ocupă cu frizerie, coafură”, a fost unul dintre mesajele transmise astăzi, 2 decembrie 2025, pe unul dintre grupurile de Whatsapp ale celor afectați de lipsa apei în Prahova.

Așa că proprietarii de afaceri sunt nevoiți să închidă ușile saloanelor până când autoritățile vor găsi o modalitate să deblocheze această criză.

- Publicitate -

Nu doar restaurantele și saloanele de înfrumusețare au probleme în această perioadă. Cofetăriile, brutăriile, covrigăriile, toate acestea întâmpină probleme, mai mari sau mai mici, în desfășurarea activității.

Și nu au trecut decât câteva zile… Până luni, 8 decembrie 2025, când este anunțat că se va relua furnizarea apei în localitățile afectate, tot mai multe afaceri, mai mari sau mai mici, vor avea de suferit. Tot mai mulți bani vor fi pierduți, atât de antreprenori, cât și de stat. Şi, după aceasta perioadă, cine va plăti pentru pierderile înregistrate?