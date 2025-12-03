Sălile de operație de la Spitalul din Câmpina, pustii din cauza lipsei apei

Sălile de operații din cadrul Spitalului Municipal Câmpina sunt goale astăzi, 3 decembrie 2025. Operații nu pot fi efectuate din cauza lipsei apei, așa cum reiese din declarația dată de managerul spitalului, medicul Călin Tiu, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean.

„Din păcate, de vineri seară (29 decembrie 2025 – n.r.) aceste săli sunt pustii, pregătite însă pentru momentul când se va realimenta spitalul cu apă. Să ne reluăm activitatea chirurgicală pe mai multe specialități: chirurgie generală, chirurgie endoscopică, ortopedie, ginecologie, etc.”, a declarat managerul spitalului.

La spitalul din Câmpina, într-o zi normală, se efectuează și 25 de intervenții chirurgicale pe zi, potrivit managerului spitalului.

Astăzi, sălile de operații, șase la număr, sunt goale. Internări nu se mai fac iar pentru cei internați, inclusiv pentru cei d ela ATI, apa se cară cu bidoanele.

„Avem inclusiv intervenții de tip endoscopic, colonoscopic și, toate acestea, cu suport anestezic complet și cu un suport tehnic adecvat”, a precizat acesta, stând în mijlocul unei săli de operații goală.

Din păcate, toate aceste intervenții nu pot fi realizate aici, la Câmpina, până nu este reluată alimentarea spitalului cu apă. Pacienții sunt ori în așteptare, ori sunt redirecționați spre alte spitale, care nu sunt afectate de criza apei din Prahova.